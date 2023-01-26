Спустя почти год, война в Украине подходит к своему пику, к перелому. Во всяком случае, на это указывает ряд сообщений последних дней.

Ближайшие две-три недели будут решающими в вооруженном конфликте в Украине. Такое мнение высказал в интервью испанской газете El Mundo глава Европейского Совета Шарль Мишель. «Следующие недели, две или три, являются решающими. Для войны и мира. То, что состоится в 2023 году, во многом будет зависеть от ближайших недель», — заявил он. Он подчеркнул, что в этот критический момент коллективный Запад должен и дальше оказывать Киеву всю военную и финансовую помощь.

Одновременно стало известно, что и руководство Украины готовится к новому крупному российскому наступлению, которое может начаться уже в феврале. Об этом изданию Daily Beast заявил глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров, которого в статье называют «ключевым инсайдером от Зеленского».

По его словам, наступать российская армия будет одновременно с трех направлений.

Одна группировка атакует с севера, через белорусскую границу, другая выступит из Луганской и Донецкой областей, а третья начнет продвижение с юга, со стороны Черного моря.

Эту информацию подтвердил и бывший сотрудник оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины полковник Олег Жданов. Он сообщил, что украинские военные и разведывательные подразделения отслеживают передвижение российских войск в режиме реального времени.

Эти разведданные свидетельствуют о том, что Россия наращивает большие силы в Запорожской области. В Киеве считают, что российское командование планируют атаку с харьковского и запорожского направлений, пытаясь окружить «все основные силы обороны Украины».

«Мы также наблюдаем, как российские военные постоянно перебрасывают по 10−12 тысяч человек в Беларусь. Они также усиливаются в Луганской и Донецкой областях», — констатировал Жданов.

Итак, что происходит и чего ждать? Действительно ли наступает самый главный момент этой войны, после которого исход ее будет предрешен?

Своими оценками на сей счет поделились с # известные зарубежные комментаторы.

Наступит ли в ближайшие недели самый главный момент этой войны, это, разумеется, можно будет сказать только по окончании войны, задним числом, считает израильский военный эксперт Давид Гендельман.

«Пока можно сказать, что обе стороны накапливают силы для более масштабных наступлений, и хотят закончить фазу медленной войны на истощение, которая длится уже больше двух месяцев.

Дальше всё зависит от того, кто быстрее накопит силы, кто как ими распорядится для наступлений и контрнаступлений, и действительно ли та или другая сторона смогут таким образом сломать текущую тенденцию и перевести войну в более активную фазу», — отметил Гендельман.

Военный эксперт Центра «Стратегия XXI» (Украина) Павло Лакийчук начал свой комментарий сообщением из жизни спецслужб:

19 января The Washington Post со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщила, что накануне Киев посетил директор Центрального Разведывательного Управления США Уильям Дж. Бернс. «Бернс тайно прибыл в столицу Украины в конце прошлой недели, чтобы проинформировать президента Владимира Зеленского о вероятных военных планах России на ближайшие недели и месяцы. Визит Бернса приходится на критический момент 11-месячной войны», — подчеркнули в WP.

«Напомню, глава ЦРУ Уильям Бернс не впервые посещает Киев — он был здесь в октябре и ноябре прошлого года, когда русские начали бомбить ракетами украинскую инфраструктуру. А в середине января 2022 года директор ЦРУ информировал президента Зеленского о планах России по вторжению, которое началось в феврале. К сожалению, тогда руководство нашей страны с недоверием отнеслось к информации могущественнейшей спецслужбы мира. А зря.

И раз Бернс снова приехал в Киев, очевидно нас ждут тяжелые дни и месяцы. Очевидно также, что о планах Кремля знают и в европейских столицах — рекордные пакеты военно-технической помощи, предложенные Украине партнерами накануне «Рамштайна-8» и сразу после него, яркое тому свидетельство. Бронетранспортеры, боевые машины пехоты, артиллерийские установки, системы ПВО — далеко не полный перечень поставляемой номенклатуры. Впечатляют и количественные показатели. Многоговjрящий факт — США передают Украине 300 000 артиллерийских снарядов! При чем не с баз хранения за океаном, а со складов, размещенных в Израиле — значит на транспортировку нет времени, боеприпасы нужны «уже завтра». Накал дебатов о поставках основных боевых танков — тоже яркое тому свидетельство. Приближается что-то стратегически важное и большое. Стратегическое наступление ВСУ или очередная попытка рашистов «взять Киев за три дня»? Скорее и то, и другое», — делает вывод военный эксперт.

Командование вооруженных сил Украины не скрывает планов освободить в 2023 году если не всю оккупированную территорию, то большую её часть, отметил Лакийчук.

«Чем может сорвать эти планы Москва? Своей наступательной операцией. Тем более, что, как говорят в Кремле, от задач так называемой «СВО» никто не отказывался, «всё идет по плану».

Показательным, если не лезть в кремлевские подковёрные битвы, является назначение командующим «объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции в Украине» начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Таким образом в одних руках концентрируется планирование боевых действий и их реализация. При этом очевидно происходит накопление стратегических резервов, формирование группировок сил на исходных рубежах и в оперативном тылу противника.

Это все не может не быть предметом особого внимания Генерального штаба ВС Украины», — подчеркнул эксперт.

«Откуда ударит враг? Я не Жданов, предугадывать не буду. Думаю, направления основных ударов противника и их замысел обсуждали генерал Залужный и Уильям Бернс. Об этом свидетельствует перегруппировка сил обороны Украины. Кто ударит первым, я тоже не готов предсказывать. Однако согласен с каждым словом координатора стратегических коммуникаций Белого дома по национальной безопасности и обороне Джона Кирби: «Мы все знаем, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе. И мы знаем, что вооружение — это то, что и дальше будет нужно украинцам». Мы выстоим!», — заключил Лакийчук.