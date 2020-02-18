Открывают — закрывают: детские реабилитационные центры должны работать непрерывно

Дети с особенностями развития нуждаются в поддержке и со стороны общества, и со стороны государства. В Азербайджане они, к сожалению, до сих пор не интегрированы в общество. Речь, в частности, о детях с аутизмом.

На днях замминистра труда и соцзащиты Анар Керимов отметил, что были созданы новые центры по реабилитации и восстановлению. Их услугами в течение года пользуются около 300 детей, в том числе, дети с аутизмом. Замминистра добавил, что в отношении детей с аутизмом был реализован отдельный проект с участием более 800 детей. Этот проект планируется продолжить в 2020-2021 годах. В рамках этого проекта особое значение придавалось социально-психологической реабилитации, физиотерапевтическому лечению, обследованиям, социальной интеграции, консультациям невропатолога.

Врач — эндокринолог, специалист по прикладному анализу поведения Улькер Назирова заявила # о том, что не знает ни одну семью, в которой дети с аутизмом пользовались бы услугами государственных реабилитационных центров. «А таких семей в моем окружении немало. Знаю только, что одного ребенка записали в очередь, которая наступит через год. Мне, как маме ребенка с аутизмом, сложно сказать, что государство что-то делает для таких детей. Как-то мы обратились в один из центров, но нам так и не перезвонили»,–сказала она.

По ее словам, в стране даже нет точной статистики детей с аутизмом. Возможно, есть определенные данные на основании тех, кто стоят на учете в психоневрологическом диспансере, но многие семьи никуда не обращаются. Никто из врачей не будет ходить по семьям, чтобы выяснить, есть дети с таким диагнозом или нет, говорит врач.

По словам У.Назировой, в первую очередь необходимо создавать такие условия, при которых дети с аутизмом чувствовали бы себя комфортно. У них есть свой сложившийся ритуал, свои привычки, нарушение которых может привести к поведенческим проблемам.

«Например, я пользуюсь такси, чтобы отвезти ребенка в школу. Он боится автобусов и может или вообще отказаться сесть в салон, или захотеть выйти, не доехав до места назначения. Потому обычный поход в школу для родителей превращается в проблему и обходится очень дорого. Сейчас государство платит так называемые дорожные деньги в размере 20 манатов, а это всего 4 поездки на такси. А ведь семьи, в которых есть дети с аутизмом, обычно живут очень скромно. Многие мамы не могут работать из-за того, что нужно смотреть за ребенком»,– сказала У.Назирова.

Что касается центров реабилитации, то, по ее словам, там должны работать профессионалы со специальным высшим образованием, а не люди, окончившие курсы. В вузах должен быть факультет «прикладной анализ поведения». В республике есть люди с таким образованием, полученным в других странах, и это, как правило, родители детей с аутизмом. Нужно, как подчеркивает врач, готовить специалистов на государственном уровне. «В Баку есть частные реабилитационные центры, но месяц занятий с ребенком в частных центрах стоит минимум 800 манатов. Час занятий – 40- 45 манатов, то есть в день уходит 80-100 манатов»,– отметила она.

Затронула У.Назирова и тему инклюзии. По ее словам, сейчас всего несколько школ претворяют проект по инклюзивному образованию, тогда как оно должно быть распространено во всех учебных заведениях.

«На всю школу может быть один педагог, который умеет работать с детьми с особенностями развития, а надо на каждого ребенка по педагогу. Я хотела, чтобы моего ребенка перевели в обычную школу и чтобы он учился вместе с другими детьми. Но мне отказали по причине того, что он не разговаривает даже несмотря на то, что я сказала, что все время буду находиться с ним рядом во время занятий. Если в стране развивают инклюзивное образование, то должны быть созданы надлежащие условия для всех без исключения детей. Иначе все это просто слова»,– заявила У.Назирова.

Член правления общественной организации «Родительское сообщество «Əl-ələ» Ахмед Рахманов отметил, что в центрах реабилитации мало детей именно с аутизмом. По его словам, работающие там психологи, в основном без достаточного опыта работы.

«Говоря о реабилитации, отмечу, что без лечения медицинскими препаратами никакая реабилитация тем, у кого тяжелая форма аутизма, не поможет. Работа должна быть комплексной», – сказал он.

По словам руководителя общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь», эксперта по вопросам инвалидности Айдына Халилова, статистические данные о количестве участвовавших в реабилитации детей получают на основе сведений, предоставленных НПО, которые занимались выполнением госзаказов.

«Детей с аутизмом в Азербайджане по неофициальной статистике более 5 тысяч. И все 5 тысяч, конечно, не могли сразу пройти реабилитацию. Госзаказы были по всему Азербайджану, но в каждом центре реабилитацию проходили всего 50-100 человек, и это не только дети с аутизмом. Не все родители слышали об этих центрах, так как не было какой-либо рекламы. Были объявления о тендерах и их результатах, но информационный компонент не учитывался. В основном помощь оказывалась детям из семей, которые не могут себе позволить посещение частных центров»,– заявил эксперт.

По его словам, о том, что услуги были оказаны, свидетельствуют отчеты, видео и фото материалы, посвященные проделанной работе. Министерство обзванивало родителей и интересовалось, получили они услуги или нет, то есть все было прозрачно и все перепроверялось.

«Да, пока охвачено мало детей, но над этим работают, в конце прошлого года состоялась пресс-конференция Минтруда, на которой министр Сахиль Бабаев отметил, что охват должен быть большой и непрерывный. Проблема в том, что пока объявляют тендеры, пока организации подают документы, пока проходит тендер, центры не работают, у них перерыв и приостанавливается финансирование. Сегодня тендер выиграла одна организация, а завтра может выиграть другая. Но в итоге страдают дети. Сейчас обсуждают возможность, чтобы тендеры были на 2-3 года»,– рассказал А.Халилов.

Чтобы охватить больше детей, нужно большее финансирование из бюджета. Покупаются материалы, книги, канцтовары, игры, оборудование для реабилитации, выплачивается зарплата персонала т.д. Центры, работавшие по госзаказам, по словам эксперта, проработали до конца января и временно закрыты. Все заинтересованные организации ждут объявление тендеров. Государственного центра, работающего на постоянной основе, которое финансируется за счет государства, со своим зданием и постоянным персоналом, для детей с аутизмом нет. Есть только платные центры.

А.Халилов отметил, что знает только одну организацию, которая за счет своих финансов или финансов доноров работает на протяжении 15 лет – это общественное объединение помощи детям с инвалидностью «Мушвиг». Данная организация бесплатно оказывает услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья.