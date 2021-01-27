Открытие транспортных связей между Азербайджаном и Арменией ставит Грузию перед дилеммой

Как известно, по итогам встречи в Москве лидеров Азербайджана, России и Армении была создана рабочая группа во главе с вице-премьерами трех стран, которая займется разблокировкой всех транспортных связей в регионе.

Речь идет о двух основных направлениях. Это коридор из основной части Азербайджана в Нахчыван, который должен пройти через Сюникскую область Армении. Другим коридором является железная дорога из Еревана в ту же Сюникскую область, которая проложена через Нахчыван.

Оба маршрута активно использовались в советское время, но с началом нагорно-карабахского конфликта прекратили существование. Больше всего от закрытия указанных транспортных путей пострадала Армения, хотя эти процессы произошли по вине Еревана, осуществившего в конце 80-х начале 90-х годов прошлого столетия военную агрессию против Азербайджана. Единственным путем, по которому шло снабжение Армении, была Военно-грузинская дорога, которая регулярно закрывается из-за погодных условий.

Теперь же, после завершения 44-дневной войны в Армении заговорили о выгодах, которые сулят открытие транспортных коридоров с Азербайджаном. Правда, пока этот вопрос армянские эксперты в первую очередь увязывают с темой обеспечения безопасности. Никто и не говорит, что стороны спустя свыше 30-летнего противостояния в одночасье смогут создать мирную атмосферу. Однако этому процессу уже дан старт.

В своей речи президент Азербайджана Ильхам Алиев по этому поводу отметил, что от открытия транспортного коридора все страны получат только выгоду. «Азербайджан соединится со своей неотъемлемой частью Нахчываном. Соединяются Азербайджан и Турция. Россия, Азербайджан, Турция, Иран и если захочет Армения может присоединиться к этому коридору. Таким образом, в регионе может быть создана пятисторонняя платформа сотрудничества. Эту мысль я довел до сведения как президента Турции, так и президента России, и они отнеслись к этому положительно», — сказал И.Алиев.

В результате разблокировки транспортных путей Азербайджан получает более короткий транспортный путь в Турцию через Нахчыван, а Армения – еще одно прямое сообщение с Россией через территорию Азербайджана. Россия получит возможность выхода на Турцию и далее в европейские страны через Азербайджан. Выгоду получает и Турция, перед которой открываются пути не только в Азербайджан, Армению и Россию, но и в страны Центральной Азии и далее в Китай.

Однако в результате этих изменений Грузия может лишиться своего стратегического положения в сфере транспорта. Из-за нагорно-карабахского конфликта основные транспортные и энергетические коммуникации из Азербайджана в Европу пролегли через территорию Грузию. Теперь же, когда Азербайджан, Россия и Армения подтвердили намерение возродить советский железнодорожный путь из Баку через Армению в Нахчыван и далее в Турцию, Грузия лишится части доходов, получаемых за транзит грузов через свою территорию. Соответственно, это скажется и на грузинской экономике, переживающей тяжелые времена из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19.

В связи с этим в Грузии уже забили тревогу. Многие эксперты заговорили о вероятности открытия Абхазской железной дороги, движение по которому было прервано из-за грузино-абхазской войны. Власти Грузии всегда очень осторожно относились к вопросу открытия Абхазской железной дороги, потому что через эту магистраль Россия выходила на Армению и могла снабжать свою военную базу в Гюмри.

Помимо этого, снабжение Армении по этой дороге могло осложнить отношения Грузии с Азербайджаном и Турцией из-за нагорно-карабахского конфликта. В настоящее время этот фактор уже не в повестке дня. По этой причине Грузия теоретически может рассматривать вопрос открытия Абхазской железной дороги. Но, тем не менее, для Тбилиси существует преграда — статус Абхазского региона.

При этом власти Грузии должны также учитывать, что в случае вероятного возобновления Абхазской железной дороги Россия получит выход не только в Армению, но и Иран. В США вряд ли будут в восторге от того, что прозападная Грузия усиливает транспортные связи России и Ирана – соперников Вашингтона. В этой связи в настоящее время Грузия находится перед большой дилеммой. Правительству нужно реагировать на новые геополитические вызовы и вместе с тем соблюдать баланс интересов внешних игроков. Способны ли справиться с подобной задачей власти Грузии – уже тема отдельного расследования.

Агамирза Эйбатов, специально для «Зеркало»