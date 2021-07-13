По месту жительства выпускника Бакинского государственного университета (БГУ), шехида Отечественной войны Джавида Манафова состоялась церемония открытия его барельефа.

В церемонии приняли участие матери шехидов, общественные деятели, депутаты и представители исполнительной власти района, а также группа сотрудников и студентов БГУ.

На мероприятии выступили проректор вуза по социальным вопросам, работе со студентами и связям с общественностью Алиш Агамирзаев, Хикмет Ализаде — декан факультета социальных наук и психологии, где учился студент Джавид Манафов, заведующий отделом по гуманитарным вопросам и молодежной политике БГУ Рамин Самедов.

Мать шехида Джавида Манафова Натаван Манафова в своем выступлении выразила свою гордость тем, что является матерью солдата, доблестно сражавшегося за Родину в этой войне и ставшего шехидом.

На церемонии говорили о боевом пути шехида, делились воспоминаниями о нем.