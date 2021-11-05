Глава Французской Полинезии Эдуар Фрич отправил в отставку вице-президента Теарии Альфу, который отказался вакцинироваться от COVID-19. Соответствующее коммюнике распространила в пятницу пресс-служба президента этой заморской территории Франции.

«Президент напомнил, что все министры единогласно в ходе заседания совета министров приняли закон об обязательной вакцинации», — говорится в сообщении. По мнению Фрича, отказ Альфы от вакцинации не соответствует тому, какой пример должен показывать населению второй человек в правительстве.

При этом Фрич подчеркнул, что дал Альфе время подумать. На чиновника по-прежнему распространяется закон об обязательной вакцинации, который в том числе касается выборных лиц и членов правительства. Таким образом, ему придется рано или поздно подчиниться требованию правого акта.

Вместе с тем Альфа сохраняет свой пост министра. Он отвечает, в частности, за сельское хозяйство и проведение исследований. (ТАСС)