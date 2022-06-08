Когда я был маленьким, отец забирал меня на прогулки вдоль морского берега. К сожалению, нынешние дети в основном лишены такой возможности, так как морское побережье почти полностью захвачено владельцами различных отелей и зон отдыха. Они отгородили морское побережье, открыв там частные пляжи. Обычные граждане могут воспользоваться этими пляжами, лишь заплатив определенную сумму денег.

Как заявил # заместитель представителя главы исполнительной власти Хачмазского района в поселке Набран Артур Джавадов, на их территории находится только один частный пляж, принадлежащий SunSet Beach Hotel Nabran. «Вход на этот пляж является бесплатным. Если отдыхающие захотят воспользоваться услугами находящегося на территории пляжа кафе и лежанками, то за это им надо будет платить», — сказал Артур Джавадов.

Как заявили # в отделе информационного обеспечения исполнительной власти Гарадагского района, в Азербайджане все пляжи являются бесплатными.

«Любой гражданин страны имеет право бесплатно пользоваться пляжем. Но если он воспользуется лежанками на частном пляже, то за это ему нужно, соответственно, заплатить», — заявили нам сотрудники исполнительной власти.

Мы решили выяснить, действительно ли, как утверждают в исполнительной власти Гарадагского района, в Азербайджане все пляжи являются бесплатными.

Как сообщили редакции сотрудники Afotel, воспользоваться размещенным на их территории пляжем могут только посетители отеля. «Вход на территорию является платным. Заплатив 20 манатов, наши посетители имеют право пользоваться пляжем и размещенным на нашей территории бассейном», — заявили нам сотрудники Afotel.

В Amburan Beach Club посетителям нужно заплатить за вход на территорию клуба 30 манатов. «Заплатив эту сумму они смогут искупаться на нашем пляже», — сказали сотрудники клуба.

Это всего лишь позиция трех зон отдыха на побережье Каспия. Мы уверены, что и в других ситуация схожая, различаются лишь цены. Хотим отметить, что ежегодно в преддверии пляжного сезона соответствующие структуры заявляют о том, что все частные пляжи на территории страны являются бесплатными. И каждый раз это заявление оказывается ложью.