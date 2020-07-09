Отдых в Турции, как предательство: люди недовольны, а звезды пакуют чемоданы

Вот уже несколько дней азербайджанский Интернет обсуждает поездку народного артиста Азербайджана Мири Юсифа в братскую нам Турцию. Певец отправился на отдых с супругой и детьми, воспользовавшись специальным рейсом Баку-Стамбул-Баку. Из Стамбула отдыхающие направились в Измир, а конечной точкой маршрута звездной семьи стал курорт Кушадасы.

Ничего не подозревая о том, какой скандал спровоцирует его вояж среди подписчиков, певец мирно информировал фолловеров о своих передвижениях по Турции, публикую семейные фотографии.

Как сообщает #, в итоге, в адрес народного артиста посыпались укоры, нападки и обвинения: «какой же он народный артист, если не солидарен со своим народом», «чем он лучше всех остальных», «это вызов и наглость» — этими и подобными комментариями заполнились страницы, на которых обсуждался отдых певца.

Сам Мири Юсиф поспешно удалил часть фотографий с отдыха, оставив только одну, да и то, закрыл возможность комментировать снимок.

Пользователи соцсетей объясняли свой негатив тем, что чартерные рейсы созданы для облегчения процедуры возвращения людей, в том числе азербайджанских студентов, застрявших из-за карантина в Турции и других странах, и что отправляться на отдых в такой ситуации – это, как минимум, некрасиво и «вызывающе». И лишь малая часть из поклонников певца попыталась возразить армии бунтарей, заявив, что ничего плохого в том, что певец отправился отдыхать нет.

А ведь так и есть. Певец не нарушал закон, а всего лишь воспользовался своим правом на отдых и предложением двух крупнейших авиакомпаний — «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и Turkish Airlines, которые договорились о специальных рейсах по маршруту Баку-Стамбул-Баку, запланированных до конца августа.

Примеру Мири Юсифа последовали и другие звезды. Среди них – исполнители Тунар Рахманоглу, Сабина Сельчан, скандально известный продюсер Тарик (Толик) Алиев и др.

Все они также поспешили поделиться своей радостью с подписчиками, публикуя фото и видео отчеты своих путешествий. Только вот в большинстве случаев, эту радость, снова мало кто разделил.

«Я был удивлен, что многие подписчики стали возмущаться и спрашивать, каким образом мне удалось вылететь из Баку. Самым обычным способом: купил билет онлайн, сделал тест на Covid-19, и все! Абсолютно любой человек может сделать то же самое, что здесь такого?», — обратился к пользователям соцсети Толик Алиев.

Он также показал подписчикам безлюдное видео турецкого аэропорта, отметив, что и сам впервые вырвался на отдых спустя 7 месяцев.

«Непривычно наблюдать такое безмолвие, очень надеюсь, что вскоре все изменится, и люди смогут путешествовать как раньше», — написал продюсер, пожелав всем крепкого здоровья.

Начиная с 13 июля, AZAL увеличит частоту выполнения авиарейсов между Баку и Стамбулом с 2 до 4 раз в неделю. Согласно новым правилам, к полету будут допущены только те пассажиры, которые прошли тест на коронавирус (COVID-19) в аккредитованных лабораториях Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB).

В интервью # директор туристического агенства Vizit Tur Светлана Гусейнова сообщила, что турфирмы в Азербайджане на данном этапе лишены возможности осуществлять бронирование билетов и, соответственно, туры пока никто не покупает:

«По крайней мере, этого нет ни в нашем агентстве, ни в других знакомых мне фирмах», — говорит она, подчеркнув, что отдых в Турции стал менее доступным для граждан Азербайджана:

«Люди не рискуют куда-либо лететь. Большинство используют эти рейсы для срочных дел или выезда на лечение. Прямых рейсов на курорты пока что нет, а многие ждут именно их. Кроме того, для вылета требуется справка о сделанном 48 часов до вылета тесте на коронавирус, и стоит это 130 AZN на человека. Для большой семьи это дополнительный расход. Для того, чтобы вернуться, справка понадобится уже из турецкой клиники. Там эта справка обойдется примерно в 50 евро», — отмечает С.Гусейнова.

Также по ее словам некоторые граждане Азербайджана имеют собственную недвижимость на курортах Турции, соответственно, они также рады любой возможности полететь на отдых, и ничего противозаконного в их желаниях и действиях нет, равно как и в отдыхе медийных персон.

«Билеты продаются в открытой продаже в Интернете, и, следуя указаниям авиаперевозчика, приобрести их может любой желающий», — заключила директор турагенства.