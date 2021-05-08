От «свадьбы в горах» до «брачной ночи»

«Свадьба в горах». Именно такое романтическое название придумали для операции по захвату древнего азербайджанского города Шуша армянские сепаратисты. Впрочем, романтика на этом и заканчивается. Далее – кровь, смерть, зверства непрошенных гостей, 28 с лишним лет оккупации, десятки тысяч беженцев.

Всё это случилось 8 мая 1992 года. И с тех пор, каждый год, мы вели горький хронометраж – сколько лет минуло с того злополучного дня. Со злобой, ностальгией, но с твёрдой уверенностью – мы всё равно вернёмся! И вернулись!

В последний раз азербайджанцы встречали 8 мая в Шуше ровно 30 лет назад – в 1991-м. Тогда, ровно за год до трагедии, мы всё ещё таили надежду, что центр всё расставит по местам, мы всё ещё не хотели верить, что жившие с нами бок о бок долгие годы люди (да, тогда мы думали именно так — люди) будут способны на зверства, которые фашистам и не снились. Тогда ещё мир не слышал о резне в Ходжалы, трагедии в Гарадаглы, бойне в Дашалты. Но историю не перепишешь. Теперь, встречая 8 мая 2021 года в Шуше, мы точно знаем в лицо своих врагов, мы не тешим себя надеждами и, конечно же, мы помним все свои потери — как за последние 28 лет, так и в ходе последних сражений.

Теперь мы можем оглянуться на тот путь, который пришлось преодолеть. А ведь были моменты, когда нет-нет, да и закрадывалась толика сомнения – а сможем ли? А реально ли с новым поколением поднять такую ношу, не сломаться? И самое главное — ведь нынешняя молодёжь никогда не видела ни Шушу, ни Агдам, ни Кяльбаджар, в жизни этих юношей не было прецедента, когда бы Карабах и окружающие его районы были нашими. Ведь живём же мы и совсем не тужим, зная, что Ардебиль и Тебриз – это наши исконные земли. Несомненно, когда-то наши предки, предыдущие поколения с горечью взирали на тот берег Аракса, надеясь, что когда-то эти искусственные преграды падут. Но… Как уже говорили, историю нельзя переписать заново. Поколения сменились, и мы теперь совсем не похожи на наших прадедов. И терзали сомнения — не произойдёт ли то же самое теперь, спустя 200 лет?

Но жизнь показала, что сомнения и тревоги были напрасны. Азербайджанский воин совершил эту историческую миссию. Новое поколение не потеряло историческую память. И свою лепту в это внесли… сами армяне. Да-да, именно армяне. За три десятка лет, минувших с ужасающих преступлений и зверств, они не только не продемонстрировали капельку сожаления в содеянном, а наоборот, всеми своими действиями пытались посыпать солью наши всё ещё не зарубцевавшиеся раны. Тетива возмездия натягивала стрелу ненависти десятки лет. И, наконец, она полетела в сердце армянского национал-фашизма 27 сентября прошлого года, сокрушая на своём пути всех и вся. Ничто не могло остановить азербайджанского воина, даже смерть. Да, 8 мая в Шуше сегодня — дорогого стоило. Тысячи молодых людей остались навечно молодыми. Но головы миллионов, которые три десятка лет были опущены, наконец-то гордо поднялись. Теперь мы победители. И с высоты Шушинской крепости сегодня наши граждане с большой надеждой смотрят в сторону Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенда… Теперь уже без тени сомнения…

Вюсал Алиев, специально для «ЗЕРКАЛО»

P.S. Не знаю, как называлась операция ВС Азербайджана по деоккупации Шуши. Была бы моя воля, в ответ на «свадьбу в горах» назвал бы эту победоносную операцию «Брачная ночь в горах». Пусть армяне знают – мы ничуть не хуже них и в вопросе романтизма.