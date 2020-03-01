От смены премьера сумма проблем уменьшится?

Украина на следующей неделе может получить нового премьер-министра. В среду, 4 марта, Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание. Президент Украины Владимир Зеленский уже раскрыл причину, по которого он потребовал срочно созвать внеочередное заседание парламента. По данным Офиса президента, Зеленский хочет рассмотреть несколько законопроектов, вопросы по поводу Кабинета министров и заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

«Глава украинского государства обратился с просьбой включить в повестку дня вопросы о рассмотрении нескольких законопроектов и по поводу Кабинета министров. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов», – сказано в сообщении. По сообщениям украинских СМИ, премьер-министр Алексей Гончарук на заседании, вероятно, подаст в отставку. Украинские СМИ пишут, что после прихода Андрея Ермака на должность главы Офиса президента позиции Гончарука значительно ослабли, предыдущий глава ОПУ Андрей Богдан якобы больше поддерживал начинания премьер-министра.

Местные СМИ также пишут о том, что 28 февраля Гончарук уже написал заявление об отставке и передал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. По информации издания «Новое время», Гончарук раздражен тем, что его возможную замену обсуждают публично, а президент не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур. Указывается, что окончательное решение Гончарук принял после встречи бизнесмена Игоря Коломойского, министра юстиции Дениса Малюськи и Зеленского, на которой глава государства критиковал министра. Кстати, до прихода в правительство Малюська и Гончарук вместе работали в общественной организации «Офис эффективного регулирования» (BRDO).

Как сообщает издание «Зеркало недели» Зеленский сообщил о том, что Коломойский был крайне недоволен этими кадровыми изменениями, и поинтересовался их причинами. В ответ Алексей Гончарук заявил, что ему непонятна генеральная линия: то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим. «Если я что-то неправильно понимаю, так может быть я пошел? (в отставку — ред.)», — задал вопрос, по словам источника, премьер-министр президенту Зеленскому.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины принял решение о замене руководства компании «Центрэнерго» и трех облэнерго, которые готовят к приватизации. Решение о смене менеджмента предприятий принято Фондом госимущества, чтобы ускорить подготовку этих предприятий к приватизации. Вместо Владимира Потапенко, которого олигарх Игорь Коломойский назвал «понятным» руководителем «Центрэнерго», Гончарук провел решение о назначении нового главы – Александра Корчинского.

Чтобы все было предельно понятно сообщу, что предприятие «Центрэнерго» входит в бизнес-интересы Игоря Коломойского. Более того, ранее СМИ узнали, что Коломойский назначил в менеджмент ПАТ «Центрэнерго» своих людей, которые, вероятно, помогли ему завладеть 700 млн. грн, которых недосчитались в компании. Так что, такого рода информация доказывает правоту тех экспертов, которые изначально указывали на критическую зависимость президента Зеленского от олигарха Коломойского. Но проблема не только в этом.

Вовсю обсуждаются новые кандидатуры на пост премьер-министра Украины. Это кресло может временно занять нынешний вице-премьер – министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль. При этом, в местных СМИ назывались кандидатуры еще двух претендентов на премьерское кресло. Это Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский. Оба они ранее были вице-премьерами в первом правительстве Николая Азарова. Да, того самого, который является одним из основателей «Партии регионов» и который был премьер-министром при президенте Викторе Януковиче, покинув Украину после его свержения. При этом с Валерием Хорошковским, главой Службы безопасности Украины при Януковиче и владельцем телеканала «Интер», Зеленский в свое время активно сотрудничал, был даже генеральным продюсером этого телеканала.

Но, куда более токсична фигура Тигипко, который был главой штаба Януковича еще на выборах 2004 года, а после участия в президентских выборах 2010 года стал вице-премьером при Януковиче-победителе. В украинском обществе его считают крайне одиозной фигурой. Собственно, именно этим и объясняется тот гул недовольства, который поднялся в СМИ Украины, в социальных сетях при появлении новости о перспективах назначения Тигипко новым премьер-министром. И именно это обстоятельство, скорее всего, может поставить крест на, казалось бы, уже согласованном решении касательно этого господина.

Тем не менее, многие местные политологи, в том числе один из наиболее ярких украинских журналистов Виталий Портников, уже сделали резюме, согласно которому, после избрания президентом, Владимир Зеленский оказался в полном смысле слова без квалифицированных кадров, без понимания, что такое квалифицированные кадры и где эти кадры брать, зато с обещанием «перезагрузить» власть – то есть фактически отказаться от людей, которые на протяжении пяти лет после Майдана 2013-2014 годов осуществляли (нередко даже и не по своей воле, а под давлением Запада) первые настоящие реформы в истории страны.

«Популизм и отказ от реформаторов привел к тому, что правительство оказалось сформировано в буквальном смысле слова из случайных людей, которые не очень поняли, куда попали»,- пишет Портников. И его слова подтверждаются теми удручающими экономическими показателями, которые есть у Кабмина Гончарука в первые полгода. В частности, в Украине полностью провалили выполнения бюджета, планы по доходам срывают и в 2020-м. Разница между тем, что должны получить на этот момент, и что есть сейчас – уже более 20 млрд. грн. Кроме того, после снижения уровня госдолга с 2018-го по 2019 год, уже при новом Кабмине, отметка достигла рекордного значения. На 2020-й это 2 трлн. 364 млрд. (или $96,4 млрд. по актуальному курсу доллара). В 2019-м госдолг составил $84,4 млрд. (или 1 трлн. 998 млрд. грн). То есть в валютном эквиваленте цифра выросла на 14,2%!

Бюджет Украины, согласно данным Минфина, выполнили с дырой в 81 млрд. грн. Фактически, произошел внутренний дефолт, когда государство не смогло выполнить свои обязательства, и в декабре 2019 года прекратила все выплаты. В Украине план поступлений в бюджет с января по декабрь провалили на 105 млрд. грн. Фактически в стране объявили внутренний дефолт. Регионы лишились денег. Всему виной – провал на таможне и резкое падение курса доллара. Такими темпами уже через несколько месяцев придется либо сокращать расходы, либо набирать новые долги, либо объявлять дефолт. А это, напомню, именно то, за что давно уже открыто ратует олигарх Коломойский. Такие вот дела. Грустные, но давно предсказывавшиеся многими украинскими экспертами.