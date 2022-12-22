Российские нефтяники сталкиваются с нарастающим бойкотом международных танкерных перевозчиков после введения «потолка цен» на свои баррели и запрета на страховые услуги, если санкции не соблюдаются.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров, от перевозки нефти из России отказалась китайская China Cosco Shipping — крупнейший оператор морских перевозок в КНР и в мире, флот которого насчитывает более 1,4 тысячи судов.

Компания с 5 декабря перестала возить нефть из дальневосточного порта Козьмино, откуда по короткому маршруту в Индию и Китай отправлялся сорт ESPO.

Также «бойкот» российским баррелям объявила греческая Avin International, флот которой насчитывает 35 танкеров общей вместимостью 2,5 миллиона тонн.

Оба перевозчика не желают возить дальневосточную российскую нефть, которая торгуется выше «потолка цен»: она стоит чуть больше $60 за баррель, в отличие от основной экспортной марки Urals, стоимость которой ушла ниже отметки $50.

В результате нефтяники лишились по меньшей мере пяти танкеров, которые использовались для транспортировки ESPO, говорят источники Bloomberg. По их словам, российскую нефть по ценам выше «потолка» продолжают возить небольшие частные судовладельцы. Но и для них окно возможностей сужается.