От коронавируса умер первый министр топлива и энергетики России

Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер от последствий заражения коронавирусом в московской больнице. Ему было 68 лет.

О смерти сообщил в фейсбуке писатель Денис Драгунский и подтвердил Радио Свобода близкий родственник умершего.

Лопухин окончил экономический факультет МГУ, работал в Академии наук СССР, был заместителем министра экономики РСФСР. Был министром топлива и энергетики РСФСР, затем — независимой Российской Федерации в первом составе правительства, которое возглавлял Борис Ельцин.

На этой должности Лопухина сменил Виктор Черномырдин, сам он в 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара. После завершения карьеры чиновника работал в бизнесе и аналитиком. Газета «Коммерсантъ» называла его конечным бенефициаром компании, владевшей торговой маркой Ломоносовского (императорского) фарфорового завода. Права на неё были переданы Государственному Эрмитажу.

Кроме того, пишет Радио Свобода, он был масоном и несколько лет возглавлял Русскую Великую Регулярную масонскую ложу, не признанную другими масонскими организациями.