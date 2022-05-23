Глава аппарата канцелярии премьер-министра Нафтали Беннета Таль Ган-Цви уходит в отставку, передает издание «Детали».

Согласно информации, Ган-Цви работал с Беннетом последние десять лет, с тех пор как тот занялся политикой. Он был главой канцелярии Беннета в министерстве экономики, руководил аппаратом, когда Беннет был министром образования, а также был политическим консультантом во время недавних избирательных кампаний и последующих коалиционных переговоров.

В канцелярии Беннета в последние месяцы было много конфликтов, которые привели среди прочего к увольнению Шимрит Меир, политической советницы премьера, всего около двух недель назад.