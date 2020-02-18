От Баку до Мюнхена и обратно

В эти дни все пишут о прямых и открытых дебатах между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом написало и # (https://zerkalo.az/debaty-aliev-pashinyan-pravda-i-lozh/).

Но обо всем по порядку.

Завершилась 56-я по счету Мюнхенская конференция по безопасности, в работе которой принимало участие 500 делегатов, среди которых были наряду с 35-ю главами государств и правительств 40 министров обороны и 60 министров иностранных дел, а также известные политики и крупные бизнесмены.

В списке участников: президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, глава МИД России Сергей Лавров, министр иностранных дел КНР Ван И и др. Делегацию от США возглавлял госсекретарь Майк Помпео.

Также на форуме присутствовали: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсекретарь Интерпола Юрген Шток, гендиректор ВОЗ Теодор Гебреисус, руководитель Facebook Марк Цукерберг. Британцы на форум не приехали.

Мюнхенская конференция по безопасности (нем. Münchener Sicherheitskonferenz, англ. Munich Security Conference) — ежегодная конференция, проводимая в Мюнхене (Германия) с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам (нем. Wehrkundetagung) и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

Основатель и руководитель до 1998 года — немецкий издатель Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин. С 1999 года эту роль исполнял бывший советник канцлера Германии Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик. С 2009 года — Вольфганг Ишингер.

Участниками форума в первые 30 лет были военные и политические лидеры государств НАТО, политологи и представители СМИ. С 1990-х годов в конференции участвуют представители России и других стран Восточной Европы (с 1995), Китая, Индии, Японии.

Именно в работе такой масштабной конференции принимал участие и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Я не буду писать о вопросах, которые обсуждали ведущие политики и бизнесмены мира, не буду детально останавливаться на «дуэли» Алиев-Пашинян, в которой последний «словил пулю» от своего визави, а сосредоточусь на своих, так сказать «скелетах в шкафу». Знакомясь с новостями с мюнхенского саммита, я обратил внимание не столько на количество встреч, проведенных И.Алиевым, хотя и это впечатляет, сколько на их весомость. Вот их хроника:

Сразу же по приезду, 14 февраля Президент Ильхам Алиев в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с генеральным исполнительным директором Германской восточной бизнес-ассоциации Михаэлем Хармсом и руководителем рабочей группы ассоциации по странам Южного Кавказа, генеральным исполнительным секретарем компании Veridos GmbH (В портфолио компании входят решения по изготовлению и индивидуализации паспортов, идентификационных карт, водительских прав и медицинских полисов. Компания разработала системы обработки данных, управления процессами изготовления документов и их индивидуализацией, а также решения для установления личности, регистрации избирателей и пограничного контроля) Андреасом Решмайером.

На встрече была предоставлена информация о работе по развитию и диверсификации ненефтяного сектора экономики в Азербайджане. Было отмечено значение дигитализации экономики и создания в Баку регионального центра по четвертой промышленной революции на основе договора, достигнутого между Давосским форумом и Азербайджаном.

В ходе беседы говорилось о плане развития регионов Азербайджана на 2020-2024 годы, работе, проводимой в нашей стране по развитию промышленности, была подчеркнута важность более активного участия немецких компаний в этом процессе.

Встреча вторая — 14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым.

Встреча третья — 14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером.

На встрече глава государства отметил важность освобождения азербайджанских гражданских лиц Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, удерживаемых Арменией в заложниках, активизации усилий в этом направлении.

Встреча четвертая — 14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в круглом столе на тему «Энергетическая безопасность», где рассказал о перспективах Азербайджана не только как страны богатой углеводородами, но и думающей о развитии альтернативной энергетики в свете четвертой промышленной революции: «В наших планах – обеспечить до 2030 года 30 процентов электроэнергии за счет возобновляемой энергии. В январе нынешнего года мы подписали с ведущими компаниями, специализирующимися на возобновляемой энергии, два договора о строительстве станций на 440 мегаватт, работающих на ветряной и солнечной энергий. Эта работа полностью будет осуществлена за счет иностранных инвестиций, в связи с этим у нас есть дополнительно, по меньшей мере, 5 предложений. Наша страна богата нефтью, газом, солнцем, ветром. Несколько станций ветряной энергии могут быть сооружены на Каспийском море. Для этого имеются большие возможности».

Встреча пятая — 14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем.

Встреча шестая — 14 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании Leonardo (один из крупнейших машиностроительных холдингов в Италии. Структурные подразделения холдинга выполняют заказы в сферах обороны, энергетики, вертолетостроения, телекоммуникаций и транспорта) Алессандро Профумо.

На встрече было подчеркнуто, что итальянские компании принимают непосредственное участие в реализации осуществляемых в Азербайджане проектов.

Встреча седьмая — 14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Встреча восьмая — 14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном.

Встреча девятая — 14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

На встрече были подчеркнуты большие возможности для расширения сотрудничества между странами в транспортно-логистической сфере. Отмечалось, что грузы из Афганистана уже перевозятся через территорию Азербайджана по маршруту Ляпис-Лазули, подчеркнута важность дальнейшего наращивания усилий в этом направлении.

Встреча десятая — 14 февраля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с комиссаром Европейского Союза по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом.

На встрече был проведен обмен мнениями по текущим вопросам повестки дня между Азербайджаном и Европейским Союзом. Подчеркнуто, что Азербайджан успешно сотрудничает с Европейским Союзом в энергетической сфере.

В ходе беседы были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Встреча одиннадцатая — 15 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с исполнительным директором Всемирного банка Акселем ван Тротсенбургом.

Встреча двенадцатая — 15 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом и генеральным исполнительным директором Международной кризисной группы Робертом Малли.

На встрече состоялся обмен мнениями по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Встреча тринадцатая – 15 февраля в 20.10 состоялась встреча тет-а-тет с премьер министром Армении Николом Пашиняном. Буквально через 20 минут в 20.30 два лидера схлестнулись в дебатах.

Про Никола Пашиняна же удалось накопать только то, что он имел встречи с лидерами Северной Македонии и премьер министром Кувейта, Кстати, чуть не забыл, с последним встречался и президент Азербайджана. Итого вместе с дебатами получается 15 встреч за два дня. Плотный график, если не сказать больше.

Если вдуматься в контекст проведенных встреч, то в целом следует обратить внимание на следующее: первое, политическая составляющая; второе, энергетическая составляющая; третье, бизнес составляющая; четвертое, логистика; пятое, гуманитарная составляющая; шестое, Нагорный Карабах; седьмое, связи со странами СНГ; восьмое, связи со странами ШОС.

Все это имело место в 2020-м году, которому предшествовал 2019-й.

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Итак, год 2019-й. Все началось как бы ни с чего. Обычные перестановки глав исполнительных властей административных единиц. Никто не обратил внимания на эти рокировки. Это вызвало даже скепсис – от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Затем, местечковых царьков начали снимать. Это уже начало вызывать интерес обывателя. Дальше – больше. Началась реструктуризация управленческого аппарата исполнительной власти. После перераспределения полномочий в экономическом блоке правительства начались налоговые реформы. Затем настала очередь силового блока, которая достигла своей кульминации в октябре, когда бессменный шеф отечественного Скотланд Ярда был назначен на пост Председателя совета безопасности, а его предшественник Рамиз Мехтиев, являвшийся одновременно и главой администрации аппарата президента оказался в кресле Президента НАНА. Через месяц же был бесславно отправлен в отставку помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, человек, оставивший после себя выжженное медийное и общественно-политическое поле.

И наконец, спустя неделю, 5 декабря Милли Меджлис после нескольких дней формальных обсуждений принял решение о самороспуске, и было объявлено о проведении досрочных парламентских выборов, которые были назначены на 9 февраля. Происходящее всколыхнуло неимоверно индифферентное общество и все потянулись в депутаты. Тут были и журналисты, и юристы, и молодые, и старые, политики, и даже безработные. В регистрации за редким исключением практически никому не отказывали. Тут следует отметить еще один момент – могущественный ЙАП весьма долго не мог определиться со своим списком новых кандидатов в парламент, и в результате бросил в бой все тех же «стариков». Запомните это момент. Большинство самораспустившихся закусив удила, вновь ринулись за мандатами народных избранников. До многих ныне уже бывших меджлисменов никак не доходило, что им весьма деликатно указали на дверь. И произошло то, что произошло. Состав ММ нового созыва изменился лишь на одну четверть. Разочарованные избиратели и оставшиеся с носом кандидаты завалили ЦИК жалобами, социальные сети буквально взорвались кадрами, указывающими на нарушения, имевшие место быть в процессе голосования. В итоге, ЦИК отменил результаты в четырех избирательных округах. Однако, жалобы нарастают как снежный ком, и ЦИК во главе со своим председателем денно и ношно заседает. Правда, видимо не привыкшие к такому темпу работы члены ЦИК нашли выход из создавшегося положения – они отсылают жалобы в местные избиркомы с тем, чтобы они сами себя высекли. Понять, что из этого получится, думаю, особого ума не надо.

Теперь о списке кандидатов от ЙАП. Как бы ни было сложно принимать решения о смещении с высоких должностей чиновников, с которыми проработал долгие годы это возможно сделать одним росчерком пера. Что и делается. Однако, любая партия, по своей сути является выразителем коллективной мысли и соответственно решений. Тут указ, не указ. Поэтому с консерваторами не так-то легко объясниться. Так что реформаторам, придется добиваться своего не мытьем, так катанием. А это требует времени. Но маховик уже запущен. И все те встречи президента страны, которые имели место быть, на полях Мюнхенской конференции по безопасности логически проистекают из процессов, запущенных в прошлом году внутри страны.

И наконец. В физике существует такое понятие, как усталость металла или материала, которое происходит в результате постепенного накопления повреждений под воздействием переменных напряжений, приводящих к изменению свойств материала, образованию трещин, их развитию и разрушению материала за определенное время. Так вот, представьте себе самолет, который внешне выглядит вполне пристойно. Он прошел своевременное техобслуживание, краска на борту свежая, двигатели в полном порядке. Однако, никому невдомек, что металл самолета на молекулярном уровне устал. Он износился. И если своевременно не предпринять упреждающие меры крушение неизбежно.

Так вот, смею утверждать, что у нас, о таком явлении, как усталость материала знают на уровне главы государства и все то, чему мы все с вами являемся свидетелями, происходит именно поэтому.