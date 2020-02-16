Дебаты Алиев — Пашинян: правда и ложь

Дебаты между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках Мюнхенской конференции по безопасности еще долгое время будут предметом анализа и обсуждений, и не потому, что такой формат общения лидеров конфликтующих сторон был применен впервые, и не в аспекте самого процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. А с точки зрения компетентности лидеров, знания исторического материала, обладания искусством полемики и умения аргументированно парировать высказывания собеседника.

В самой Армении уже признали, что Пашинян проиграл дебаты Алиеву. Так, писательница Анна Аствацатрян-Теркотт в своем аккаунте в социальной сети назвала выступление Никола Пашиняна «позором». Экс-министр обороны Армении Артак Закарян выразил полное разочарование речью своего премьера и расценил ее как «неорганизованную, полусаркастическую беседу», с сожалением заметив, что пространные суждения армянского премьера о «микро, миниреволюциях» вызывали у присутствующих усмешку. Ну и не преминул обратить внимание на его «напуганную, защищающуюся и смущенную позу».

Действительно, Пашинян своими ошибками, незнанием исторического материала и даже географии, оговорками, что свидетельствовало о его неподготовленности, выставил себя на посмешище. Иные его суждения даже вызывали иронию. Так, попытка экскурса в историю с общеизвестной армянской песнью о «Великой Армении» сразу же была пресечена смехом зала. Только Пашинян начал входить в тему — «Во времена Тиграна Великого…» — все в зале засмеялись. «Погодите! Погодите! Погодите! В нашем регионе было только две нации: армяне…», и тут вставляет реплику Ильхам Алиев – «и армяне!» Зал закатывается от смеха, Пашинян доканчивает свою мысль — «… и грузины» под хохот.

Турецкий новостной телеканал HaberGlobal сюжет о панельных обсуждениях представил под громким заголовком – «Историческая пощечина Пашиняну от Алиева» («Aliyevden Paşinyana tarixi tokat») и отметил, что в отличие от Алиева, «показавшего умение полемизировать и оставившего своего визави в тени», Пашинян часто «спорил сам с собой, оговаривался, язык его заплетался», в подтверждение чего показал часть его выступления, где он говорит — «Кавказское бюро решило, что Карабах будет частью Азербайдж… то есть Армении. Извините». Алиев же, отметила ведущая, «преподал Пашиняну урок истории», напомнив про историческую истину, основанную на нормах международного права, о принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану, и о том, что территориальную целостность Азербайджана, неотъемлемой частью которой является Нагорный Карабах, признает весь мир. Обратил внимание канал и на то, что Пашинян переврал исторические факты, обвинив Сталина, Ленина и Ататюрка в «заговоре» против армян, которые «поместили» якобы никогда не бывший в составе Азербайджана Карабах «в Азербайджан только во время процесса формирования Советского Союза», а Алиев отослал аудиторию к архивным документам Кавказского бюро за июль 1921 года, где говорится – «сохранить Нагорный Карабах за Азербайджаном», а не «передать Азербайджану».

Опростоволосился Пашинян и причислив бывший Шаумяновский район Азербайджана к Нагорному Карабаху. Реакция Президента Азербайджана Ильхама Алиева была мгновенной. «Он был не в Нагорном Карабахе».

Жестко и аргументированно отреагировал Ильхам Алиев на отрицание Пашиняном Ходжалинского геноцида и попытку возложить вину на самих азербайджанцев, ссылаясь на интервью бывшего президента Азербайджана Аяза Муталлибова российской газете «Аргументы и Факты», в котором он якобы сказал, что провокация в Ходжалы была организована азербайджанской оппозицией. «Президент Аяз Муталлибов, который пребывает в здравом уме и проживает в Баку (наверное, армянской стороне об этом неизвестно), недавно в очередной раз заявил, что никогда не утверждал, будто Геноцид в Ходжалы был организован азербайджанцами. Как сейчас говорят, это так называемая фейковая новость, которая была придумана рядом армянских журналистов и появилась в российской прессе. Но он никогда такого не говорил. И это абсолютная правда. Имена тех, кто совершил Геноцид в Ходжалы, хорошо известны: это местные армяне, армяне из Армении и армяне из диаспоры»,- опроверг очередную ложь Алиев.

На заявление армянского премьера о том, что Нагорный Карабах — это древняя армянская территория, последовал вопрос-ответ Алиева: «Почему же в таком случае не сохранилось древнее армянское название столицы? Да потому что древнее название столицы Ханкенди – «деревня хана». А Степанакерт, потому что Шаумяна звали Степан, «керт» значит город, если не ошибаюсь, по-армянски. Столица была названа Степанакертом в честь того самого большевика, что еще раз доказывает отсутствие исторического армянского наследия на тех территориях».

Касаясь четырех резолюций Совета Безопасности ООН, Пашинян попытался переиначить их смысл, заявив, что он заключался «в безусловном и немедленном прекращении огня» и что «Азербайджан нарушал режим прекращения огня, в результате чего он потерял территории». Алиев снова ответил аргументированно – «В них говорится, что «армянские вооруженные силы должны немедленно и без всяких предварительных условий покинуть оккупированные территории». Не только Нагорный Карабах оккупирован, но также и семь прилегающих к нему районов. Армения хочет скрыть эту информацию. Семь районов, в которых армяне никогда не проживали!».

Президент Азербайджана умело парировал Пашиняна по всем вопросам. Понятно, что каждый из лидеров имеет свое мнение относительно конфликта, но перевирая исторические факты, истолковывая их на свое усмотрение перед лицом международной аудитории, да еще масштаба Мюнхенской конференции, причем часто не зная материала и путаясь в объяснениях, и еще на корявом английском, армянский премьер оказался, мягко говоря, не в выигрышной ситуации.

Прямо противоположное мнение сложилось от выступления лидера Азербайджана. Ильхам Алиев продемонстрировал хорошую подготовку, высокую политическую грамотность, профессионализм и полное обладание историческим материалом. Он умело, уверенно, абсолютно спокойно, с большой выдержкой, на хорошем английском языке, безошибочно, в отличие от все время сбивавшегося Пашиняна, выдвигал свои аргументы, основанные на исторических фактах, и армянскому премьеру приходилось лишь отбиваться, причем абсолютно безуспешно.

В заключение можно констатировать: первые дебаты между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном продемонстрировали всему миру несостоятельность выдвигаемых армянской стороной аргументов и полный крах карабахской политики Армении. А в личностном плане – профессионализм Алиева и профнепригодность Пашиняна как политиков.