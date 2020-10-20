Осужденный пожизненно изобретатель Мадсен попытался сбежать из тюрьмы

Датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль, был задержан при попытке бежать из тюрьмы, сообщает ВВС News со ссылкой на заявление полиции.

Его задержали рядом с территорией тюрьмы Херстедвестер, расположенной к западу от Копенгагена. По факту побега проводится расследование.

Корреспондент издания Extra Bladet заснял беглеца сидящим рядом с тюремным забором. По его словам, на мужчине был странный пояс. Источник издания говорил, что Мадсен обещал полицейским взорвать бомбу и говорил, что у него пистолет. На место выезжали взрывотехники и переговорщики. В итоге его задержали.

По сведениям Extra Bladet, ранее Мадсена сажали в изолятор в тюрьме, так как подозревали, что он хочет бежать.

Мадсен — изобретатель, создатель субмарины Nautilus собственной конструкции. В августе 2017 года он пригласил на подлодку шведскую журналистку Ким Валль, которая хотела взять у него интервью. С тех пор ее никто живой не видел. Через 11 дней после ее исчезновения ее туловище с балластом нашли на побережье близ Копенгагена. Другие части тела были найдены в пакетах в октябре. (interfax.ru)