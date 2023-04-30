Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в воскресенье один из самых крупных митингов в Анкаре в рамках подготовки к президентским и парламентским выборам, которые назначены на 14 мая.

Как сообщает АПА со ссылкой на телеканал TV100, численность участников акции официально не называется, но речь может идти о нескольких сотнях тысяч человек.

Эрдоган в ходе митинга призвал своих сторонников быть максимально активными, особую надежду он возложил на молодежь.

«Мы постучимся в каждую дверь. Мы мечтаем о столетии Турции. Они (оппозиция) строят свои мечты на расколотой политике, нестабильной экономике, слабой демократии, на старой Турции, которую презирают в мире», — сказал президент Турции.

В Турции лидеры оппозиционного «Альянса наций» провели не менее крупный митинг в Измире, на площади Гюндогду с участием сотен тысяч граждан.

Как сообщает газета «Сёзчю», единый кандидат альянса в президенты Кемаль Кылычдароглу вышел к избирателям вместе с кандидатами в вице-президенты Мераль Акшенер, Темелем Карамоллаоглу, Ахмедом Давутоглу, Али Бабаджаном, Гюльтекином Уйсалом, Мансуром Явашем и Экремом Имамоглу.

Обращаясь к сотням тысяч людей, Кылычдароглу сказал: «Вы моя надежда, вместе мы выведем Турцию из этой ситуации, в которую она попала Турция. Вместе мы выведем Турцию на свет.

В 21 веке Турции необходимо расти, развиваться и демонстрировать свою силу. Турции нужно конкурировать с миром.

Вы увидите, что я принесу в эту страну весну, мы принесем в эту страну мир, я принесу в эту страну братство.»