Суд в США приговорил основательницу биотехнологического стартапа Theranos Элизабет Холмс к 11 годам и трём месяцам тюрьмы. Об этом сообщает газета The New York Times.

38-летняя Холмс должна явиться в тюрьму для отбытия срока 27 апреля 2023 года. У неё есть годовалый сын, а в настоящее время она беременна вторым ребенком. Защита Холмс планирует обжаловать приговор.

5 января суд признал Холмс виновной в мошенничестве по четыре пунктам обвинения из 11. Прокуратура требовала для неё 15 лет заключения и 800 млн долларов компенсации пострадавшим.

Элизабет Холмс основала биотехнологическую компанию Theranos в 2003 году, будучи студенткой Стэнфордского университета. Стартап занялся разработкой инновационной системы анализа крови. Элизабет Холмс тогда было 19 лет. Компания обещала выпускать аппараты для проведения десятков анализов и диагностировать сотни заболеваний по капле крови, взятой из пальца.

В проект Холмс инвестировались десятки миллионов долларов. Среди инвесторов были такие гиганты американского бизнеса, как Руперт Мердок, Тим Дрейпер и семья Уолтон, основавшая сеть гипермаркетов Walmart. На пике популярности компания оценивалась в 9 млрд долларов. В 2015 году выяснилось, что технология, о которой заявляла Холмс, не работает. (svoboda.org)