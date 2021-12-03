Сотрудники Государственной службы экологической безопасности задержали в Саатлинском районе иностранных граждан, нарушивших требования законодательства Азербайджана об охоте.

Как передает Report, об этом сообщил начальник службы Хикмет Ализаде.

Он отметил, что в ходе расследования были установлены их личности. Это граждане Кувейта — Джаррах Алаземи, Ахмад Алаземи, Саад Алазми, Марзуг Алазми, Рашед Алаземи, Аедх Алазими, граждане Бахрейна — Абдулла Ребаи Хамид Халаф, Мохамед Абдулвахаб Ахмед Алхармаси Алхаджри и житель Имишлинского района Дилавер Ибишов.

По данному факту составлены акт и протокол, обвиняемые оштрафованы на сумму 10 352 маната.