Ряд мировых лидеров и глав МИД сообщили, что поддерживают мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа и готовы сотрудничать для прекращения военных действий в анклаве.

«Мы призываем все стороны объединиться и сотрудничать с администрацией США, чтобы окончательно согласовать это предложение и воплотить его в жизнь», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По его мнению, палестинское движение ХАМАС должно принять план США, сложить оружие и освободить оставшихся заложников.

Он отметил, что Великобритания готова сотрудничать со своими партнерами, чтобы «обеспечить устойчивый мир, при котором палестинцы и израильтяне смогут жить бок о бок в условиях безопасности».

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также приветствовала предложение США, заявив, что оно может стать «поворотным моментом, позволяющим обеспечить постоянное прекращение боевых действий, немедленное освобождение всех заложников и полный и безопасный гуманитарный доступ для гражданского населения».

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что ожидает «решительных действий Израиля на этой основе».

«У ХАМАС нет иного выбора, кроме как немедленно освободить всех заложников и следовать этому плану», — считает он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь высоко оценил усилия Трампа по посредничеству в прекращении огня в Газе.

«Я высоко оцениваю усилия президента США Дональда Трампа и его лидерство, направленные на прекращение кровопролития в Газе и достижение прекращения огня», — говорится в заявлении Эрдогана в соцсети X.

Он добавил, что Турция продолжит поддерживать дипломатический процесс и намерена содействовать установлению «справедливого и прочного мира, приемлемого для всех сторон».

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Турции, Катара и Египта выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили свою уверенность в способности Трампа найти путь к миру.

«Министры подтверждают свою готовность к позитивному и конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами и сторонами в целях завершения работы над соглашением и обеспечения его выполнения таким образом, чтобы обеспечить мир, безопасность и стабильность для народов региона», — говорится в совместном заявлении.

Агентство WAFA в свою очередь сообщило, что власти Палестины заявили о своей приверженности сотрудничеству с США и партнерами для достижения всеобъемлющего соглашения, которое включает в себя «прокладывание пути к справедливому миру на основе решения о сосуществовании двух государств».

Между тем генеральный секретарь палестинского движения «Исламский джихад» Зияд Нахала выразил мнение, что план Трампа по Газе полностью отражает позицию Израиля и является «способом взорвать регион».

Тем временем телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Катар и Египет передали план Трампа переговорной группе ХАМАС, палестинское движение пообещало посредникам изучить предложение Трампа.(interfax.ru)