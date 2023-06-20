Интервью с Эльмирой Аслановой — первой азербайджанкой, покорившей Эверест:

— Расскажите пожалуйста вкратце о себе.

— Я родилась в Гедабеке в 1982 году, и когда мне было 6 лет мы с семьей переехали в Украину, в Луганскую область, там же окончила школу. После окончания школы поступила в Харьковский Национальный Университет, на факультет иностранных языков.

— А как вы увлеклись альпинизмом?

— Альпинизмом увлеклась случайно. В 2018 году мне захотелось поехать в Тибет. Изучив маршрут, я увидела, что там есть кора вокруг священной горы Кайлас, максимальная высота- 5600 метров.

Корой тибетцы называют ритуальный обход по часовой стрелке святыни. И потом я узнала, что лучше до тура уже иметь опыт такой высоты. Поэтому я поехала в Непал, взяла треккинг с восхождением на Торонг-Ла (5400 метров). Я была настолько в восторге от красоты гор вокруг, что поняла: горы теперь будут всегда в моей жизни. После этого мне удалось подняться на Агрыдаг (Турция), Казбег (Грузия), Килиманджаро (Танзания), Охос-дель-Саладо (Чили), Серро Сан Франциско (Чили) и Аконгауа (Аргентина).

И недавно было мое восхождение на Эверест.

— С какого раза вам удалось покорить Эверест?

-На Эверест мне удалось подняться с первого раза. Альпинисты не любят слово «покорить», ни один человек не может покорить гору.

— Какие качества вам привило занятие альпинизмом?

— Альпинизм дает возможность прокачать внутреннюю и физическую силу, учит слушать свое тело. Альпинизм учит настойчивости, дойти до конца, но в то же время силе и мудрости иногда пойти обратно, не дойдя до вершины. Это мне было сложнее всего, когда в прошлом году из-за того, что заразилась коронавирусом я не смогла дойти до вершины Аконгауа. Горы учат легко относиться к любым проблемам, понимать, что важно, а что нет.

— Альпинизм — это ваше хобби или основное занятие?

— Я не профессиональная альпинистка, это мое хобби. Моей основной деятельностью до российско-украинского конфликта был туризм, у меня было турагентство. Сейчас деятельность турагентства приостановлена. Я иногда занимаюсь онлайн продажами, но их немного.

— Как относятся к вашему хобби ваша семья и окружение?

— Мои друзья даже если не понимают, но поддерживают. Моим родителям не очень нравится мое хобби, потому что они постоянно переживают за меня. Братья меня поддерживают, хотя тоже всегда переживают.

— Каковы ваши дальнейшие планы по альпинизму?

— У меня нет четких планов по поводу восхождения в горы. Горы точно будут, но пока сложно сказать какой именно будет следующая гора. И конечно, мне хотелось бы познакомиться с нашими азербайджанскими горами.

— Как изменила вашу жизнь война в Украине?

— Война полностью обнулила мою жизнь. Нет больше той жизни, которая была. Первые месяцы я как волонтер помогала, а потом поняла, что я в депрессии. Я несколько месяцев прожила в Швеции, очень много гуляла по лесам, потом уехала в горы в Аргентину и Чили. И это мне помогло. Но пришло понимание, что жить нужно сегодняшним днем. Как ни странно, я сейчас, когда куда-то лечу, покупаю билет в одну сторону. Окончательно меня вернуло к жизни поднятие на Эверест. Но мне по-прежнему тяжело видеть, как убивают людей в Украине.

— В настоящее время вы проживаете в Баку. Собираетесь ли вы остаться здесь навсегда?

— В Баку мне сейчас очень хорошо. У меня есть вид на жительство в Швеции, и мне там тоже очень нравится. Я могу уехать туда, но после Эвереста у меня есть чувство, что я могу много сделать своей Родине, азербайджанским женщинам. Многие из них пишут мне, что для них это исторический момент, и сейчас они в себя больше верят. Для меня это очень важно. Ощущение, что это восхождение не только мое. Поэтому я пока буду жить в Азербайджане.