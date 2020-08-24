Осенью стартует электронная распродажа еще пятисот льготных квартир

Единый застройщик многоквартирных домов OOO MIDA объявило о стартующем с 10 сентября очередном этапе электронных продаж льготных квартир в говсанском жилом комплексе. Всего на продажу будет выставлено 502 квартиры.

Жилье полностью отремонтировано. В квартирах имеется кухонная мебель, отопительная система комби, включая отопительный прибор, а также счетчики воды, газа и электричества. К документальной стороне вопроса, судя по данным застройщика, не придерешься. Как и следовало ожидать, здания спроектированы и построены в соответствии с Государственными строительными нормами (АзГСН), имеют положительное заключение Главного управления Государственной вневедомственной экспертизы Госагентства надзора над безопасностью в строительстве МЧС от 28.02.2018 г. № 24956 и 08.05.2018 г. № 24318. В свою очередь Бакинское территориальное управление № 1 Службы госреестра недвижимости при Государственном комитете по имущественным вопросам АР уже оформило выписки из государственного реестра недвижимости о государственной регистрации прав на недвижимость, а значит, проблем с правом собственности у будущих владельцев жилья возникнуть не должно.

Говоря о количестве, в зданиях этого комплекса № 1 будет предложено 27 квартир, № 2 – 96 квартир ,№ 3 – 242 квартиры и № 4 – 137 квартир. Всего же на продажу планируют выставить 502 единиц жилья, расположенного по адресу: г.Баку, Сураханский район, пос. Говсан, Зыхское шоссе-Аэропорт, 12-й км «22». Что же касается способа оплаты, можно по желанию воспользоваться ипотечным кредитом, а можно избежать многолетней кредитной мороки и рассчитаться сразу. Понятно, что цены при льготной ипотеке будут выше, нежели если вы заплатите всю сумму сразу. Стоимость однокомнатных квартир в этом случае начинается с 32 130 манатов, двухкомнатных – 43 010 манатов, трехкомнатных — 57 120 манатов, причем, в упомянутые суммы входит также налог на добавленную стоимость (НДС).

Если квартира приобретается на средства льготного ипотечного кредита Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда АР, годовая процентная ставка не превысит 4%, сроки оплаты будут в пределах 3 – 30 лет, а минимальный первоначальный взнос составит 10%. При этом ежемесячная оплата за однокомнатную квартиру будет на уровне 138-143 манатов, двухкомнатную — 185-253 манатов, трехкомнатную — 245-268 манатов. Важный момент- гражданин, желающий приобрести квартиру по льготной ипотеке, получает скидку в размере 10% от суммы, внесенной сверх минимальной предоплаты, а покупатель, заплативший сразу всю сумму, получает в довесок этому дополнительную скидку в размере 10% от всей суммы.

Как уже говорилось выше, разовый платеж без ипотеки обойдется дешевле. Скажем, если однокомнатная квартира стоит 32 130 манатов, покупатель, оплачивающий всю сумму сразу, получает дополнительную скидку на 3 213 манатов. В результате он платит лишь 28 917 от первоначальной стоимости жилья. Скидка на двухкомнатную квартиру стоимостью 43 010 составит 4 301. Без ипотеки она обойдется в 38 709 манатов. Соответственно, благодаря скидке четырехкомнатная квартира за 57 120 обойдется в 51 408 при скидке в 5 712 манатов.

Читатели помнят, что по указу главы государства от 16 ноября 2016 года продажи осуществляется в электронном форма через систему «Льготное жилье» на портале «Электронное правительство» (www.e-gov.az). Известно, что положительный результат во многом зависит от оперативности работы на компьютере, сказал в беседе с корреспондентом # эксперт в телекоммуникационной сфере Осман Гюндуз. По его словам, для большего удобства пользователей с августа Госагентство жилищного строительства сдало в эксплуатацию пробную, так называемую демоверсию модуля продаж. Соответствующая услуга дает возможность ближе ознакомиться со всеми этапами процессов реализации и выбора квартир в порядке ожидания, а также усовершенствовать навыки использования сертификатов электронной подписи и технического оборудования.

«Чтобы увеличить шансы на победу, рекомендую улучшить свои навыки владения компьютером, а также позаботиться о нормальном, стабильном интернете, — сказал Гюндюз, обратившись к пользователям электронной системы «Льготного жилья». — Высокая скорость интернета не имеет значения, просто она должна быть бесперебойной. Особый интерес в этом плане представляет демоверсия, поскольку она поможет заблаговременно подготовиться и улучшить навыки пользования системой продаж». Кроме этого, эксперт рекомендует гражданам позаботиться о том, чтобы электронная подпись была в порядке, то же самое касается доступа к системе через портал «электронное правительство». По мнению собеседника, нелишне связаться с людьми, которые уже купили квартиры по этой системе, и поинтересоваться у них, что и как они делали.

Другой эксперт в сфере недвижимости Эльнур Фарзалиев сказал #, что сам подход к выбору претендентов на льготное жилье из множества правообладателей в лице льготных категорий наших граждан нуждается в пересмотре. По мнению собеседника, владение компьютерными навыками и оперативность пользования электронной системой не является свидетельством уровня нужды того или иного гражданина. А ведь сама идея государственного проекта заключается в поддержке наиболее нуждающихся граждан, не имеющих возможности приобрести квартиру. Из этого следует, что нужно руководствоваться именно этим соображением в подходе к выбору претендентов.