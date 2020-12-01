Оружие стрелявшее в иранского ученого управлялось через спутник

Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде было осуществлено при помощи автоматического стрелкового оружия, которое управлялось через спутник. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Alam со ссылкой на источник.
При этом отмечается, что покушение было организовано спецслужбами Израиля.
Ранее в понедельник секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани подтвердил, что убийство Фахризаде произошло с использованием электронного оборудования без присутствия убийц на месте преступления. (ТАСС)