Власти Ирана, вероятно, хотят перекинуть производство беспилотников в Беларусь во избежание санкций и давления от других государств. Об этом рассказал Радио Свобода спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, Россия может и самостоятельно производить дроны, например, «Ланцет». Хотя они не очень мощные, но все же «донимают украинскую ПВО и войска Сил обороны на передней линии».

«Сделать планер, двигатель, пропеллер, боевую часть – не проблема, другой вопрос – это технологическое оборудование, которое заложено в Shahed, но там есть блок gps-навигации, блок управления, и это Россия выработать сама не может. Собственно, по этим товарам – двойного назначения и высокотехнологичной продукции — не помешал бы контроль санкций для того, чтобы помешать им получать такую продукцию», — подчеркнул Игнат.

Как сообщает в свою очередь украинский Центр национального сопротивления (ЦНС) со ссылкой на источники в белорусском подполье, сейчас рассматривается возможность построить производство беспилотников типа Shahed в Беларуси. Отмечается, что «Гомельский радиозавод» уже посетила рабочая группа из Ирана, поездку которой организовали российская ФСБ и белорусская КГБ.

Сообщается, что иранские инженеры обсуждали возможность системного налаживания производства дронов-камикадзе. Как известно, на базе этого завода уже проводилась доукомплектация дронов.

«Развертывание полноценного производства иранских БПЛА в Беларуси поможет России решить логистические проблемы по транспортировке дронов из Ирана», — отметили в ЦНС.

Всем известно, что Иран всячески пытается отрицать причастность к поставкам своих дронов-убийц в Россию для войны против Украины. И в данном случае понятно стремление Тегерана как-то посильнее замаскировать свое участие в этом неприглядном деле путем перенесения производства в другую страну. Но вопрос — как тут может повести себя руководство Беларуси? Каково будет Лукашенко замазаться еще и в этом деле, то есть, добавить негатива к своему антиукраинскому досье в глазах всего мира? Нужен ли ему завод по изготовлению иранских БПЛА на земле Беларуси?

Своими мыслями по этому поводу поделились с # известные зарубежные эксперты.

Белорусский политолог, директор Института политических исследований «Палітычная сфера», старший научный сотрудник Университета Витовта Великого (Литва) Андрей Казакевич отмечает, что точной информации по этому поводу пока нет. Поэтому на данную тему можно рассуждать исключительно гипотетически. Да и не ясно, насколько в Беларуси достаточно мощностей для развертывания масштабного производства беспилотников.

«Думаю, проблемы имиджа беспокоят белорусские власти меньше всего. Главный вопрос — насколько такое производство может быть оправданным с точки зрения финансовой прибыли и рисков безопасности. Гомель находится совсем недалеко от украинской границы и такой завод там может стать легкой целью для украинских ударов. Кроме того, налаживание производства БПЛА для российской армии может повлечь дополнительные западные санкции, которые и так сильно бьют по экономике Беларуси», — говорит директор института.

Сможет ли отдача от продажи БПЛА компенсировать риски? Вопрос открытый, говорит Казакевич. «Но исключать такие проекты нельзя. Во-первых, власти Беларуси заявляли, что готовы производить, чинить и модернизировать оружие для российской армии. Во-вторых, контакты между Беларусью и Ираном в 2022 году действительно активизировались.

Но в любом случае, для властей Беларуси такой возможный проект не будет простым. Ни с точки зрения экономики и технологий, ни с точки зрения угроз безопасности», — подчеркнул А.Казакевич.

Как заявил в свою очередь заместитель директора киевского Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, представления о том, что Лукашенко боится переступить какие-то красные линии, скорее всего, ошибочны. «Беларусь с самого начала является соучастником агрессии России против Украины. С определенного момента на российский оборонный комплекс частично начал работать и ВПК Беларуси. Лидеры белорусской оппозиции утверждают, что у “бацьки” уже не осталось свободы маневра и он движется исключительно в фарватере Путина.

Однако Лукашенко постоянно пытается расширять свои контакты вне российско-белорусского партнерства в тех направлениях, которые ему еще доступны. Иранский вектор внешней политики Беларуси не исключение. Между Ираном и Беларусью происходят постоянные политические контакты, в частности, в сфере военно-технического сотрудничества», — отметил исследователь.

Гомельский радиозавод, на котором, вероятно, планируется организовать сборку иранских БПЛА типа “мопед”, сейчас находится не в лучшем состоянии, говорит Данилов. «Запуск подобного производства Лукашенко рассматривает не столько и не только как помощь России, сколько как способ получить для собственных нужд этот вид вооружения и оживить полумертвое производство.

Помешать этим планам развернуть производство подобных изделий для обстрела мирных украинских городов под самой украинской границей могут, например, активные действия «белорусских партизан» или других неназванных сил. Тем более, что опыт уничтожения иранских инструкторов у ВСУ уже есть, после чего Корпус стражей исламской революции больше не решается посылать своих людей на оккупированные Россией территории Украины», — заключил С.Данилов.