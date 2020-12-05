Опыт Азербайджана в Карабахе: в России создают новое оружие для борьбы с дронами

Российские оборонные предприятия начали разработку новейшего комплекса дальнего радиолокационного дозора на базе беспилотника вертолетного типа, который будет наводить зенитные ракеты на ударные дроны противника, сообщил РИА Новости в субботу источник в оборонно-промышленном комплексе.

«С ноября ведется разработка беспилотного вертолета дальнего радиолокационного дозора, который будет отслеживать малоразмерные и малоскоростные беспилотники противника на малых и предельно малых высотах и обеспечивать наведение на них зенитных ракетных комплексов войсковой противовоздушной обороны», — рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что работы по комплексу «инициированы на основе анализа опыта последних локальных конфликтов, который показывает возросшую роль ударных беспилотников». Разработка, по словам собеседника, ведется на основе имеющегося задела, поэтому комплекс будет создан в кратчайшие сроки.