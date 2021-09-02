…Лето 1992 года. Июль. В Азербайджане царит эйфория. Несмотря на тяжёлые экономические условия, кровопролитные бои на фронте и человеческие потери, на лицах улыбки. Азербайджанские войска взяли штурмом город Агдере, и теперь все ждут продолжения наступления. Теперь нас уже не остановить… А вечером по национальному телевидению показывают сюжет об очередном рейде дорожной полиции. Водитель транспортного средства в военно-полевой форме, которого остановили за вождение в нетрезвом состоянии, возмущается, не обращая внимания на камеру: «А что? Неужели я не имею права немного отдохнуть? Я! Я, который взял Агдере! Я кровь проливал! Я! А вы…!»…

Лето 2021 года. Август. Детина с вызывающим пузом ломает стеклянную дверь поликлиники и призывает стоящих в очереди на вакцинацию отстаивать свои права. На видеокадрах, отражающих этот акт вандализма, слышен его основной аргумент – «я проливал кровь в Карабахе!» Видео становится вирусным в азербайджанском сегменте социальных сетей. Вскоре распространяется заявление МВД, в котором особо подчёркивается – громила с видео вовсе не участвовал в военных действиях в Карабахе, проще говоря – самозванец. Какой вывод из всего этого можно сделать?

Следуя современной моде на креатив, начнём с конца, с последнего пункта заявления МВД. Итак, ведомство заверяет – хулиган не является участником войны. Ну, и что с того? Неужели, если бы было всё так, как говорил сам обладатель огромного живота, ему всё сошло бы с рук? Неужели участнику войны было бы позволительно ломать дверь поликлиники? Наверное, нет. Скорее всего МВД этим уточнением даёт понять, что этот нелицеприятный поступок не имеет к участникам войны никакого отношения.

Но дело в том, что некоторые из нас сами становились свидетелями, как даже по мелочам люди афишировали своё «героическое прошлое», требуя для себя особых привилегий. И пусть кавычки в словосочетании «героическое прошлое» не будут расценены как неуважение или пренебрежение в адрес фронтовиков. Ведь истинные герои никогда не будут опускать свой героизм до уровня обыденного мещанства. Но если даже принимавший участие в 44-дневной войне, бравируя своими регалиями, нарушает общественный порядок, он должен отвечать перед законом как и всякий другой гражданин. Разве вся эта военная кампания и 3 тысячи отданных жизней не имели целью восстановление законности и правопорядка на землях, находящихся под законной юрисдикцией Азербайджанского государства? Да, каждый житель страны бесконечно благодарен тем, кто рисковал жизнями во имя достижения исторической победы. Не забывает об этом и государство, об этом можно судить по периодически появляющимся в СМИ новостям. Но вот заступать за «красные линии» не позволительно никому. Потому что за этой линией – анархия, хаос и беспредел. И это вовсе не астрологический прогноз. Такой опыт у нас уже был, в недалёком прошлом. В начале мы вспомнили июль 1992 года. Но после был октябрь. «Восстание» Сурата Гусейнова, его поход на Баку, к которому примкнули военные части, занимавшие позиции на передовой, и оголившие весь фронт, и как следствие – наступление армян, серьёзные территориальные и человеческие потери с нашей стороны. Был потерян и контроль над Агдере. Кстати, в этом городе до сих пор развевается флаг сепаратистов…

На дворе опять лето. Но слава Богу, теперь уже не 1992 год. И опыт не тот, и государство не то. И необольшевизм в Азербайджане уже не пройдёт.