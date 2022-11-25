Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном после последней волны ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, обвинил Россию в преступлениях против человечности. Зеленский заявил, что Россия не предложила миру ничего, кроме террора, дестабилизации и дезинформации. И он абсолютно прав.

Скажу больше — Россия и не скрывает своей сущности, она ею бравирует. К примеру, заместитель председателя Совета безопасности России, экс-президент РФ Дмитрий Медведев утверждает, что, несмотря на ожидания «врагов», запасов российского оружия «хватит всем». Такое мнение он выразил после посещения государственного научно-производственного предприятия «Регион».

«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!», — написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале. Это поражающее воображение бравирование чудовищными преступлениями!

Но в том и состоит проблема, что Медведев далеко не один такой в РФ. К примеру, российский пропагандист Владимир Соловьев продолжает нагнетать страсти, отрабатывая свой, в прямом смысле слова, кровавый хлеб. В эфире своей программы предложил ударить ядерным оружием по странам, которые признают Россию «страной-террористом». Да, вы все правильно прочитали — Соловьев призывает не ограничиваться только Украиной.

«И вы не хотите долбануть ядерным оружием ? Логика простая — если у нас есть оружие, которое обеспечит абсолютную победу, странно его не использовать. Зачем мы его тогда производили? Если мы все равно считаем, что ценность нашей жизни ничего не значит, и что самое важное, чтобы был прекрасный западный мир, а Россию можно уничтожить, тогда давайте просто зарубим все разработки современных видов оружия», – заявил Соловьев в эфире «России 1».

Идем далее. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отправил Европарламенту «информационный кейс». Он представляет собой кувалду со следами крови в футляре из-под скрипки. «Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным», — цитируют Пригожина журналисты. Кувалда ассоциируется с ЧВК «Вагнер» и внесудебными казнями над «предателями», которые устраивают «вагнеровцы».

Напомню, что в ноябре Telegram-канал, связанный с ЧВК «Вагнер», опубликовал видео казни бывшего бойца, который перешел на сторону Украины. На видео мужчина сообщает, что в сентябре перешел на сторону Украины, а в ноябре его похитили. После этого ему разбивают голову кувалдой. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал кадры убийства «прекрасной режиссерской работой».

И это тоже было не просто признание, но и бравирование готовностью совершать чудовищные преступления. Как тут не вспомнить о том, что в 2017 году аналогичным способом убили человека в Сирии – именно «вагнеровца», именно кувалдой, именно под запись на видеокамеру, для того чтобы потом этим хвастаться. Это практически их фирменный стиль. Стиль представителей страны, которая не предложила миру ничего, кроме террора, дестабилизации и дезинформации.

Россия выбрала путь тяжелейших военных преступлений, Геноцида в отношении мирного украинского населения. В Кремле искренне верят, что такой шантаж, такая демонстрация отсутствия морально-нравственных преград принудит Украину к капитуляции. «У Киева есть возможность все урегулировать и выполнить требования Москвы, тем самым прекратив страдания украинцев», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Перед нами- шантаж. Перед нами- шокирующий своим хладнокровным цинизмом призыв закрыть глаза на убийства тысяч и тысяч мирных украинцев, на аннексию Крыма и оккупацию огромной части территории Украины.

Это — вызов всему миру. И пусть никто не думает, что ровно то же самое Россия никогда не совершит в отношении его Родины. Совершит, если весь мир не сплотится вокруг Украины, которая сражается против тех, кто давно уже перешел все возможные и невозможные «красные линии», и кто бравирует «правом» убивать, захватывать, сеять горе.