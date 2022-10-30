После выступления Президента России Владимира Путина в «Валдае» в Вашингтоне могут понять взгляд России на жизнь и отношение к происходящему, и теперь они обязаны видеть «красные линии».

Об этом сказал в интервью для программы «Москва.Кремль.Путин» телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они же не могли в Вашингтоне сказать — «Вау, какой великий Путин», не могли априори. Но то, что они будут сидеть думать, читать и перечитывать и анализировать — это 100%. Как минимум они понимают наше мнение. Так русские смотрят на жизнь, так мы относимся к происходящему и они просто теперь обязаны увидеть, где те самые красные линии, и почему они образовались», — подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 30 октября заявил, что после речи президента России Владимир Путина на «Валдае», США обязаны увидеть «красные линии» и причины, по которым они образовались.