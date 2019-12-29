Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы под Алма-Атой

Международный аэропорт Алма-Аты, при вылете из которого потерпел катастрофу самолет авиакомпании Bek Air, опубликовал поминутную хронологию произошедшего. Пост опубликован на странице в Facebook.

По данным аэропорта посадка а рейс окончилась в 07.03, в 07.21 был произведен взлет

В 07.27 – аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 «К», в 07.35 – от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 «А».
07.36 – на место авиапроисшествия прибывает

Первый пожарно-спасательный расчет аэропорта прибыл на место крушения в 7.36 и передал информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 «В».

В 07.42 на место происшествия прибыл полный состав аварийно-спасательной команды аэропорта.

В 08.10 в терминал с места ЧП были эвакуированы все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться.

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. Из 98 находившихся на борту человек, 12 человек погибли и 49 пострадали.

| 2019-12-29T09:53:12+00:00 29 декабря 2019, 11:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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