Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы под Алма-Атой

Международный аэропорт Алма-Аты, при вылете из которого потерпел катастрофу самолет авиакомпании Bek Air, опубликовал поминутную хронологию произошедшего. Пост опубликован на странице в Facebook.
По данным аэропорта посадка а рейс окончилась в 07.03, в 07.21 был произведен взлет
В 07.27 – аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 «К», в 07.35 – от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 «А».
07.36 – на место авиапроисшествия прибывает
Первый пожарно-спасательный расчет аэропорта прибыл на место крушения в 7.36 и передал информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 «В».
В 07.42 на место происшествия прибыл полный состав аварийно-спасательной команды аэропорта.
В 08.10 в терминал с места ЧП были эвакуированы все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться.
Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. Из 98 находившихся на борту человек, 12 человек погибли и 49 пострадали.