Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы под Алма-Атой

Международный аэропорт Алма-Аты, при вылете из которого потерпел катастрофу самолет авиакомпании Bek Air, опубликовал поминутную хронологию произошедшего. Пост опубликован на странице в Facebook.

По данным аэропорта посадка а рейс окончилась в 07.03, в 07.21 был произведен взлет

В 07.22 – борт пропал с радаров, в 07.24 – руководитель полетов объявляет тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта.

В 07.27 – аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 «К», в 07.35 – от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 «А».

07.36 – на место авиапроисшествия прибывает

Первый пожарно-спасательный расчет аэропорта прибыл на место крушения в 7.36 и передал информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 «В».

В 07.42 на место происшествия прибыл полный состав аварийно-спасательной команды аэропорта.

В 08.10 в терминал с места ЧП были эвакуированы все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться.

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. Из 98 находившихся на борту человек, 12 человек погибли и 49 пострадали.