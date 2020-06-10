Оптимизация банками расходов может привести к уменьшению числа банкоматов

В нашей стране уже не один год говорят о необходимости увеличения объема безналичных платежей. Это необходимо, в том числе, для борьбы с теневой экономикой. Для того чтобы стимулировать данный процесс правительство принимает соответствующие меры. Так, все зарплаты и пенсии поступают на банковские карты. Недавно запустили систему возврата 15% с НДС при оплате картой.

Но для того чтобы развивать безналичный расчет необходимо также, чтобы картой можно было расплатиться при любой покупке. У нас же в некоторых местах по-прежнему POS- терминалы не работают, по крайней мере, если верить продавцам данных торговых точек. Где-то такой вид оплаты попросту не принимают, так как предпринимателям более выгодны наличные. Граждане понимают, что иметь бумажные деньги все еще более надежно, потому многие в день поступления средств на карту штурмуют банкоматы, чтобы их снять.

Отметим, что в апреле согласно данным Центробанка количество банкоматов, установленных в стране, сократилось на 41 единиц или на 1,5%. Количество POS-терминалов также сократилось, но более существенно- на 14 459 единиц или на 20% и составило на 1 мая 56 668 единиц. 36 311 единиц или 64% POS-терминалов установлены в Баку, 20 357 единиц или 36% — в регионах. По сравнению с началом года количество банкоматов сократилось на 11 единиц, по POS-терминалам — на 10 800 единиц. (abc.az).

Согласно международным исследованиям количество банкоматов уменьшается во многих государствах. Этот процесс связывают с уменьшением операций с наличными. А вот POS-терминалы там распространены повсеместно и уже давно.

В нашей стране, как отмечают отечественные эксперты, сокращение количества банкоматов и POS-терминалов произошло из-за недавнего закрытия четырех банков.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев напомнил, что еще двум банкам ЦБА дал месяц на предоставление аудиторского отчета. По его словам, некоторые банкоматы закрытых банков демонтируют, некоторые все еще продолжают стоять.

«Банковский сектор, как и остальные сектора, понес из-за пандемии потери, потому вряд ли сейчас будет наращивать число банкоматов, ведь их обслуживание стоит дорого. Но со временем число банкоматов и POS-терминалов, причем речь о терминалах нового образца (электронных кассах) будет расти. В них есть необходимость, ведь у большого процента населения есть банковские карты. Люди старшего поколения по привычке чаще используют их только для того, чтобы снять наличные в банкоматах. Молодежь же в последнее время активно расплачивается при помощи карт в магазинах и ресторанах, а также при покупках в интернете»,–сказал он «Зеркало».

Экономист Натиг Джафарли также подчеркнул, что уменьшение количества банкоматов и POS- терминалов связано в первую очередь с закрытием четырех банков.

«Количество POS- терминалов в обозримом будущем будет только расти, так как безналичные расчеты в связи с пандемией стали более популярными. Объем таких платежей заметно вырос согласно статистическим данным. В частности, граждане стали чаще прибегать к бесконтактной системе оплаты, памятуя о рекомендациях ВОЗ и стремясь снизить риски заражения COVID-19.

Если раньше в столичных магазинах всего 1-2 человека в магазинной очереди расплачивались картой, то сейчас где-то половина, и POS терминалы стали применять и в тех торговых точках, где еще недавно принимали только наличные. Но даже в Баку еще есть объекты, в которых банковской картой не расплатиться, не говоря уже о районах»,–отметил он.

Что касается банкоматов, то, по его словам, в апреле-мае они были очень востребованы, так как в этот период на карты безработным стали начислять единовременное пособие в размере 190 манатов. Правда, это привело к столпотворениям перед банкоматами, что в нынешних условиях стоило бы избежать.

Экономист отметил, что в Азербайджане безналичный расчет еще не так распространен, как хотелось бы, а онлайн покупки регулярно совершает небольшой процент граждан, так что это не может стать причиной сокращения числа банкоматов. Тем не менее, их в обозримом будущем их может стать еще меньше. Обслуживание банкоматов- дорогое удовольствие для банков, которые сейчас переживают не лучшие времена. Потому, как говорит Джафарли, вполне возможно, что некоторые банки ликвидируют какие-то из своих банкоматов, чтобы оптимизировать расходы. Иногда можно увидеть несколько банкоматов одного и того же банка в радиусе несколько сот метров друг от друга, а это не рационально.