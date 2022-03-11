Критерии вручения «Золотого мяча» будут изменены.

Как сообщает Apasport.az, это делается для того, чтобы принципы были понятнее для болельщиков.

Во-первых, изменение связано со временем. В дальнейшем будут учитываться результаты игроков за сезон, а не за год. Поэтому «Золотой мяч» будет вручаться по итогам сезона, а не года.

Чемпионат мира в Катаре не будет учитываться в следующем конкурсе «Золотой мяч». Это будет применяться только к награде, которая будет вручена в 2023 году.

Второе изменение касается права голоса. В дальнейшем будут голосовать только обладатели первых 100 мест в рейтинге ФИФА. Азербайджан потеряет право голоса, так как находится в нижней части списка.

Третье изменение связано с индивидуальными достижениями. Титулы станут вторым важным аспектом.

Следует отметить, что последним обладателем награды является Лионель Месси.