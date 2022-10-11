Размер оплаты за выдачу и замену удостоверения журналиста составляет 20 манатов.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в Правиле «Размер платы за выдачу или замену удостоверения журналиста и использование этих средств».

Отмечено, что средства формируются за счет платежей, поступивших на банковский счет Агентства за выдачу или замену удостоверения журналиста.

Смета доходов и расходов Агентства на следующий год утверждается исполнительным директором Агентства не позднее 20 декабря каждого года. Контроль над использованием средств в соответствии с настоящим документом осуществляет Агентство.