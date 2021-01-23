Оппозиция выиграла битву, но не войну — российский эксперт

Оппозиция выиграла битву, но не войну, таким мнением поделился с # российский политтехнолог Аббас Галлямов, комментируя митинги в России.

«Есть долгосрочный тренд на снижение популярности властей и роста протестных настроений и запрос на обновление властей. Этот тренд наблюдается 2,5 года. Краткосрочные тренды меняются с определенной периодичностью. Последние полгода популярность властей росла, и оппозиция ослабла и была деморализована. Этот тренд наблюдался после конституционного голосования и наблюдался до конца осени», — сказал эксперт.

По его словам, только за август рейтинг Путина вырос на 7%, но начиная с конца осени и начала зимы, этот тренд ослабел, но новый тренд оппозиции пока не начинался и ситуация зависла.

«Сегодняшние митинги представляли большую значимость с точки зрения того, куда дальше будет развиваться ситуация. Оппозиция сегодня удержала убедительную победу. Понятное дело, что победу не в войне, а в битве. Однако победа сегодня была убедительная. Тренд доминирования властей сегодня был сломлен и остановлен, и теперь запускается новый тренд на ослабление властей и укрепление оппозиции», — сказал эксперт.

По его словам, теперь оппозиция перехватила инициативу.

«Оппозиция сегодня подняла планку очень высоко, теперь ей надо эту планку удержать и не снижать в течение полугода, потому что главное событие в этом году – это не сегодняшние митинги, а парламентские выборы, которые пройдут в сентябре. Если они не смогут удержать эту планку, это будет означать, что протест вздулся, и они начнут динамику, а в политике очень важно держать динамику. Потому что в политике все определяет динамика», — полагает эксперт.

Говоря о том, в какую сторону ситуация развивается, эксперт сказал, что процесс пока развивается и через определенное время настанет развязка: «Тогда мы увидим, будет ли она силовой, быть режиму или не быть»

Говоря о том, насколько сильна сегодня власть, аналитик сказал, что ресурсы у властей есть и нельзя сказать, что она полностью обескровлена.

«Он еще достаточно крепко сидит и, как минимум, до 2024 года удержится, но если к 2024 году он подойдет очень сильно ослабевшим, то мы окажемся на развилке — либо белорусский сценарий, либо какой-то компромисс между правящим истеблишментом и оппозицией. Возможна также и какая-то трансформация режима в сторону менее репрессивного и более демократического, вплоть до полной смены власти. Как это было в Испании, когда после смерти Франко, без всяких революций в течение нескольких лет она превратилась в демократическую страну», — подчеркнул он.

Галлямов также сказал, что власти прекрасно знают, что Навальный – это и есть реальная оппозиция, «наиболее решительная, радикально настроенная и готовая не просто оппонировать, но и выходить на улицы, ну а то, что говорит власть – это пропаганда».

Эксперт также не исключил, что на фоне этих митингов давление на Россию со стороны Запада будет усиливаться. «По мере ослабления режима и потери популярности давление будет становиться все сильнее. Само давление Запада не приведет к трансформации, тут важная составляющая давление изнутри, от электората», — резюмировал он.