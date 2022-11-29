Турецкая оппозиция, объединяющая шесть политических партий, в понедельник представила поправки в конституцию страны, предусматривающие ее переход от президентской формы правления к усиленной парламентской системе.

Авторы поправок называют предложенное особенной формой управления государством.

«Цель подготовленных поправок в нынешний основной закон — обеспечить переход от президентской системы в Турции, которая нарушает принципы разделения властей ради подчинения воле одного человека, не гарантирует конституционные права и свободы и полностью ликвидировала механизмы правового государства, к усиленной парламентской системе управления. Она являет собой важный шаг на пути устранения политического и социального ущерба, нанесенного стране президентской формой правления», — отметили авторы поправок.

Предложения оппозиции предусматривают, что значительная часть функций президента отойдет правительству, сам он при избрании на высший государственный пост должен будет выйти из партии, которую представляет. Кабинет министров со своей стороны будет нести «коллективную ответственность» перед парламентом за проводимую политику и исполнение принятых законодателями законов. Кроме того, каждый министр будет нести «персональную ответственность» перед парламентом за свой участок работы.

Оппозиция, которая собирается выступить единым кандидатом на намеченных на июнь 2023 года всеобщих выборах, ранее заявляла, что в случае победы, будет управлять страной коллегиально. Оппозиционный блок шести партий пока не называл своего кандидата на президентских выборах.

Правящий «Народный альянс» ранее объявил, что его единым кандидатом будет действующий президент Тайип Эрдоган.