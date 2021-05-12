Ополаскиватели для полости рта предотвращают коронавирус?

Турецкий стоматолог Айкан Онур Атилла заявил, что есть клинические исследования, подтверждающие, что ополаскиватели, содержащие такие активные вещества как повидон-йод, перекись водорода и хлоргексидин, уничтожают COVID-19 на 99,1%. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Saxta.info попытался рассмотреть это сообщение на предмет обоснованности.

Как выясняется, исследования велись на предмет воздействия на коронавирус известных лекарственных средств, предназначенных для дезинфекции полости рта. Однако нам не удалось обнаружить единого исследования по всем трем препаратам. Также становится ясно, что медицинские опыты по отдельным ополаскивателям или их активным компонентам демонстрируют вовсе не столь однозначные результаты.

Использование антисептиков на основе повидон-йода может снизить риск заражения коронавирусом, говорится в докладе ученых из Национальной университетской больницы Сингапура. Об этом сообщает издание Straits Times, со ссылкой на результаты исследований, проведенных среди 3 тысяч трудовых мигрантов, помещенных на карантин в районе Сингапура Туа.

Трехкратное применение спрея для горла с содержанием повидон-йода на ежедневной основе, параллельно с однократным приемом противомалярийного препарата Гидроксихлорохин снижает риск заражения коронавирусом на более чем 20%, утверждают авторы исследования.

The Journal of Hospital Infection опубликовал результаты собственного анализа баз данных об исследованиях эффективности перекиси водорода в борьбе с различными вирусами. Сотрудники журнала отобрали 1342 тематические статьи на пяти электронных базах данных, из которых, после исключения дубликатов осталось 976.

По итогам выяснилось, что ни одна из них не содержит научных доказательств эффективности перекиси водорода по контролю концентрации SARS-CoV-2 или других вирусов в слюне.

Больше оптимизма вселяют результаты проведенного в Гонконге исследования, которое показало, что после обработки хлоргексидином в концентрации 0,05% — вирус не обнаруживается. Работа гонконгских ученых была опубликована в научном журнале The Lancet Microbe.

Следует учесть, что вирус погибает с различной интенсивностью в зависимости, в том числе, от качества поверхности на которой его обрабатывают. Так, после трехчасовой экспозиции ни один инфекционный вирус не был обнаружен на печатной и папиросной бумаги, при этом на древесине и ткани вирус исчезал лишь на 2-й день. В то же время, SARS-CoV-2 был более устойчив на гладких поверхностях. На стекле и банкноте исчез на 4-й день, нержавеющей стали и пластике — на 7-й день. Поразительно, но значительная концентрация инфекционного вируса может быть обнаружена на наружном слое хирургической маски на 7-й день (≈ 0,1% от исходного количества).

И наконец, наиболее соответствующими рассматриваемому заявлению турецкого дантиста оказались результаты исследования индийских ученых из Стоматологического института (Dr HSJ Institute of Dental Sciences) Пенджабского университета. Ими было установлено, что полоскание ротовой полости хлоргексидиновым препаратом концентрации 0.2% в течении 30 секунд убивает свыше 99.9% SARS CoV 2.

Схожие промежуточные результаты были получены учеными Кардиффского университета (Великобритания) в ноябре прошлого года.

Их лабораторное исследование показывает, что жидкость для полоскания рта уничтожает коронавирус, содержащийся в слюне. Вместе с тем доказательств ее эффективности в качестве лечебного средства пока нет, поскольку она не попадает ни в дыхательные пути, ни в легкие.

Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ) наряду с другими мерами предосторожности, как ношение масок и дезинфекция рук, рекомендует регулярно использовать общеизвестные полоскания для полости рта, но лишь в качестве потенциального превентивного средства для снижения “вирусной нагрузки” слюны и снижения риска инфицирования окружающих.

Таким образом, мы установили, что из перечисленных доктором Айканом Онуром Атиллой антисептических препаратов, только хлоргексидин-глюконат получил относительное научное подтверждение в качестве эффективного средства обеззараживания ротовой полости в условиях угрозы инфицирования Covid-19.

Антисептики на основе повидон-йода, показали меньшую эффективность, вкупе с антималярийным препаратом перорального применения. Перекись водорода, по мнению большинства эпидемиологов, вообще не следует рассматривать как целевое средство против коронавируса, хотя допускается ее применение в составе спиртосодержащих антисептиков для рук.

Следует отметить, что рассмотренные нами исследования проводились в различных странах мира в специфических условиях, на ограниченном временном отрезке, и лишь в одном случае на людях. Неудивительно, что многие ученые относятся к ним скептически.

По этим причинам их результаты не могут считаться универсальными для всего человечества в борьбе с пандемией коронавируса.

Saxta.info приходит к заключению, что заявление турецкого дантиста об эффективности полосканий для ротовой полости против Covid-19, в значительной степени необоснованно.

Saxta.info

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