ООН заявила о возможном голоде ливанцев из-за взрывов в порту Бейрута

Более чем половине населения Ливана грозит нехватка продовольствия из-за произошедших в августе взрывов в порту Бейрута, заявили в воскресенье в Экономической и социальной комиссия ООН для Западной Азии (ЭСКЗА).

«Свыше половины населения Ливана к концу этого года рискует столкнуться с нехваткой базового продовольствия», — говорится в заявлении на сайте комиссии.

В ней призывают принять срочные меры, чтобы избежать продовольственного кризиса.

В ЭСКЗА пояснили, что порт Бейрута, значительная часть которого была разрушена взрывами, — основной пункт, через который Ливан проводил импорт продовольствия. Поэтому в комиссии призывают срочно восстановить зернохранилища в порту.

Также там отметили, что «Ливан очень сильно зависит от импорта продовольствия». (interfax.ru)