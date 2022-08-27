Всемирная продовольственная программа ООН возобновила закупку пшеницы в Украине для Эфиопии, Йемена и других стран, столкнувшихся с голодом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Организации Объединенных Наций в Специальном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Амира Махмуда Абдулла.

«Хотя это соглашение покрывает коммерческие операции с целью возобновления экспорта, черноморская инициатива позволила Всемирной продовольственной программе ООН возобновить покупку пшеницы в Украине для гуманитарных операций в странах, переживающих голод, таких как Эфиопия и Йемен», — сказал он.

Делегации России, Турции, Украины и ООН подписали ряд многосторонних соглашений в Стамбуле 22 июля. Речь идет о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу зерна с Украины, а также продовольствия и удобрений по Черному морю. На основе соглашения был создан координационный центр, обеспечивающий досмотр судов с зерном. Кроме того, он должен пресекать провокации и не допускать контрабанды оружия (aif.ru)