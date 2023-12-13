Руководство ООН требует от уволенного помощника заместителя генсека Виталия Ваншельбойма выплатить 63,6 млн долларов за неудачные инвестиции.

Как передает #, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на судебные документы. Из-за этого дела замгенсека ООН Грете Фаремо подала в отставку.

Заместитель генсека и глава управления ООН по обслуживанию проектов Грете Фаремо и ее помощник Виталий Ваншельбойм решили вложить около 60 млн долларов в компании, аффилированные с британским предпринимателем Дэвидом Кендриком. С ним Виталий Ваншельбойм познакомился на вечеринке.

Ваншельбойм и Фаремо взимали с правительств и других агентств ООН дополнительную плату за строительные работы, а излишки вкладывали в связанные с британским бизнесменом компании, финансируя проекты в области возобновляемых источников энергии и жилищного строительства. Однако аудит ООН показал, что инвестиции были неудачными: окупить удалось лишь около 10% вложенных средств.

В мае 2022 года из-за расследования Грете Фаремо подала в отставку. Виталия Ваншельбойма уволили в январе 2022 года. После этого он подал заявление во внутреннюю судебную систему ООН — в нем сообщается, что его оштрафовали на годовую зарплату и велели выплатить штраф в размере 63 626 806 долларов. Если Ваншельбойм не вернет деньги, он не сможет получать пенсию как сотрудник ООН.

Большая часть дела Виталия Ваншельбойма закрыта. В доступных материалах не говорится, как ООН подсчитала сумму его штрафа. Виталий Ваншельбойм не признает вину, а также просит отменить увольнение и штраф. После отставки Грете Фаремо закрыла созданную ей и инвестиционную программу и потребовало от управления по обслуживанию проектов вернуть накопленные инвестиции.