Управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь», представители всемирной организации в среду связались с Москвой и Киевом для подготовки этой операции, заявил в среду на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.
«Наше управление по гуманитарным вопросам готовит команду от ООН для координации эвакуации гражданских с завода «Азовсталь» в Мариуполе», — сказал он.
«Сегодня, в среду, у нас велось обсуждение с властями в Москве и Киеве для разработки операционных рамок по эвакуации гражданского населения», — добавил Хак.
Хак сообщил, что условия для начала эвакуации с «Азовстали», о принципиальной договоренности по которой ранее сообщили в ООН, пока не обеспечены, контакты с властями России и Украины продолжаются.
Хак сообщил, что подготовка операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе может растянуться на несколько дней.
«Нам необходимо несколько дней для подготовки этой невероятно сложной операции. Эти усилия предпринимаются прямо сейчас», — сказал он и добавил, что в ООН «осознают необходимость продвигаться [в подготовке] как можно быстрее».