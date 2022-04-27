Управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь», представители всемирной организации в среду связались с Москвой и Киевом для подготовки этой операции, заявил в среду на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

«Наше управление по гуманитарным вопросам готовит команду от ООН для координации эвакуации гражданских с завода «Азовсталь» в Мариуполе», — сказал он.

«Сегодня, в среду, у нас велось обсуждение с властями в Москве и Киеве для разработки операционных рамок по эвакуации гражданского населения», — добавил Хак.

Хак сообщил, что условия для начала эвакуации с «Азовстали», о принципиальной договоренности по которой ранее сообщили в ООН, пока не обеспечены, контакты с властями России и Украины продолжаются.

«Мы работаем с властями России и Украины, делаем все возможное для скорейшего движения вперед. Была определенная военная деятельность. Надо удостовериться, что она прекращена и ситуация обстоит таким образом, что мы можем доставить людей в безопасность. Пока таких условий на земле нет», — сказал он.

Хак сообщил, что подготовка операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе может растянуться на несколько дней.

«Нам необходимо несколько дней для подготовки этой невероятно сложной операции. Эти усилия предпринимаются прямо сейчас», — сказал он и добавил, что в ООН «осознают необходимость продвигаться [в подготовке] как можно быстрее».