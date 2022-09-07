ООН призывает КНДР воздержаться от дальнейших ядерных испытаний и начать переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает ТАСС, об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи.

«Я, как и другие, призываю КНДР воздержаться от проведения дальнейших ядерных испытаний, присоединиться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также скорее начать работу с соответствующими сторонами по полной проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова», — сказала Накамицу.

КНДР с начала текущего года провела около 20 ракетных запусков, включая испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме того, южнокорейская и американская разведки утверждали о подготовке КНДР к проведению ядерного испытания.