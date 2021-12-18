ООН приветствует российско-американский диалог по вопросам безопасности и поддерживает все переговорные усилия в этом направлении.

об Как передает ТАСС, об этом заявил заместитель постоянного представителя ООН Фархан Хак, комментируя российские предложения по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.

«Генеральному секретарю известно о соответствующих сообщениях СМИ. Мы приветствуем диалог на различных уровнях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами по имеющимся сложностям, деэскалации напряженности и обеспечению мира в регионе. Генеральный секретарь напоминает всем заинтересованным сторонам об их ответственности за мирное урегулирование конфликта на востоке Украины в соответствии с минскими соглашениями, закрепленными резолюцией Совета Безопасности 2202 и подтверждает поддержку со стороны ООН всем продолжающимся переговорным процессам, направленным на достижение этой цели», — сказал он.