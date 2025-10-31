Европейский союз готов сотрудничать с Азербайджаном в сфере транспортной и логистической связности.

Как сообщает АПА, об этом заявила посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич во время визита дипломатического корпуса в Зангилан.

«Мы стали свидетелями работы, проводимой Азербайджаном в сфере транспортной связности. Мы поддерживаем реформы, осуществляемые страной, и готовы сотрудничать с Азербайджаном по вопросам коннективности. Несколько недель назад мы начали диалог, касающийся транспортной тематики, и сейчас обсуждаем детали. Однако пока я не могу раскрывать детали», — отметила посол ЕС.