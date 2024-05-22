Азербайджан и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сегодня в Вене проведут диалог высокого уровня в рамках подготовки к проведению в Баку COP29.

Об этом сообщает # со ссылкой на секретариат ОПЕК.

«Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс тепло приветствует министра экологии и природных ресурсов Азербайджана и назначенного президента COP29, который сегодня совершит визит в Секретариат Организации в Вене. Стороны проведут диалог на высоком уровне в преддверии COP29, который состоится в ноябре в Баку», — говорится в сообщении картеля.

ОПЕК отмечает, что диалог состоится под председательством Мухтара Бабаева и Хайсама аль-Гайса и соберет высокопоставленных должностных лиц из стран картеля и государств, не входящих в ОПЕК, участвующих в Хартии сотрудничества в рамках ОПЕК+.

«Данная встреча создаст уникальную возможность всем делегатам для активного взаимодействия с президентом COP29 в ходе конструктивного и инклюзивного диалога», — говорится в сообщении.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.