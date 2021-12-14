Более сотни бывших сотрудников национальных сил безопасности Афганистана и других лиц, связанных с бывшим правительством страны, было убито с момента захвата власти «Талибаном» в августе этого года, преимущественно от рук боевиков радикального исламистского движения. Об этом заявила во вторник,14 декабря, заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф.

«По крайней мере 72 из этих убийств приписываются «Талибану», — сообщила Аль-Нашиф, выступая в Совете ООН по правам человека в Женеве. «В ряде случаев тела были выставлены на публичное обозрение. Это усилило страх среди этой многочисленной группы населения», — добавила она.

Та же участь постигла не менее 50 предполагаемых членов отделения террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Афганистане, называющего себя «ИГ-Хорасан», сказала заместитель верховного комиссара ООН, указав на сообщения о «жестоких методах убийства, включая повешение, обезглавливание и публичное выставление трупов».

По словам Аль-Нашиф, правление талибов ознаменовано внесудебными казнями по всей стране, а также ограничениями основных прав женщин и девочек. На фоне острого гуманитарного кризиса в Афганистане многие «вынуждены принимать отчаянные меры», чтобы выжить, в числе которых детский труд, ранние браки и «даже продажа детей», сказала она. (DW)