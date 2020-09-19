ООН обратилась к миллиардерам

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Биcли обратился к миллиардерам и предприятиям с призывом помочь спасти 30 млн человек по всему миру, которым грозит голодная смерть в этом году. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на CNBC.

Организации нужно 4,9 млрд долларов для того, чтобы прокормить нуждающихся в течение одного года. В мире насчитывается свыше 2 тыс. миллиардеров, капитал которых составляет 8 трлн долларов, заявил Бисли.

«Некоторые из них заработали миллиарды во время пандемии. Я не против того, чтобы их капиталы росли, но человечество столкнулось с величайшим кризисом», — сказал он.

Исполнительный директор также отметил, что волна голода все еще угрожает захлестнуть весь мир.