Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд выразил глубокую обеспокоенность всплеском насилия на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, а также в Израиле.

Тор Веннесланд в своем выступлении на Совете Безопасности ООН указал на множественные случаи насилия на вышеуказанных территориях за последние месяцы. По его словам, за пару месяцев в ходе демонстраций, столкновений и операций израильских спецслужб было убито 49 палестинцев. 11 израильтян убиты в результате террористических нападений.

«Рост насилия подпитывается и усугубляется провокационными действиями и подстрекательской риторикой. Крайне важно, чтобы все стороны предприняли немедленные шаги для снижения напряженности и обращения вспять негативных тенденций, которые подрывают перспективы мирного урегулирования конфликта на основе принципа мирного сосуществования двух государств», — подчеркнул он в своей речи.

Спецкоординатор призвал Израиль прекратить расширение израильских поселений за счет сноса и захвата строений, принадлежащих палестинцам. Также он осудил палестинскую сторону за террористические нападения на граждан Израиля. По его словам, такие действия не могут быть оправданы, и все стороны должны решительно осудить подобную тактику.