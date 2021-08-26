Сегодня — день рождения Первого вице-президента Азербайджана, главы Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Безусловно, при упоминании нашей страны, среди множества категорий, характеризующих Азербайджан, приводится и имя Мехрибан Алиевой как одной из самых ярких женщин-политиков современности.

Мехрибан Алиева — соратница главы азербайджанского государства Ильхама Алиева. Она эффективно работает на ключевых направлениях государственной деятельности, инициирует проекты и программы, как масштабной, так и адресной помощи населению, создает прочные коммуникации Азербайджана с внешним миром через призму культурной дипломатии и гуманитарного взаимодействия.

Она всеми силами стремится оправдать доверие и надежды людей. Ее неустанная деятельность в сфере социальной политики заслуживает самой высокой похвалы. Благодаря ее постоянному вниманию многие уязвимые категории населения обрели жилье, работу и опеку со стороны государства. Воплощая лучшие черты азербайджанской женщины, Мехрибан Алиева разделяет со своим народом радость и печаль, тем самым заслужив любовь и уважение сограждан. Ее деятельность олицетворяет гуманизм и любовь к людям.

Благодаря высокому организаторскому и управленческому таланту она добилась больших успехов, создала свой стиль политической культуры и гуманитарной философии. И в сложные времена каждое обращение Мехрибан Алиевой всегда несет людям веру и духовные силы. Особенно это чувствовалось во время 44-дневной войны.

Обращения Мехрибан Алиевой воодушевляли народ на героизм и сплочение ради достижения долгожданной победы над оккупантами и освобождения наших земель. В дни самоотверженной Отечественной войны она проживала ту боль и радость, которые несли с собой азербайджанские солдаты. Мехрибан Алиева была рядом с отцом и матерью каждого шехида, жителями, подвергшихся армянским обстрелам населенных пунктов, и ранеными солдатами.

Обращения первого вице-президента к народу, поздравления в связи с освобождением каждого оккупированного района были мощной моральной и психологической поддержкой нашего народа. Ее теплые слова, пронизанные одновременно болью и радостью, выражали нашу общую скорбь и великую гордость за азербайджанских матерей, воспитавших сыновей-героев. Весь азербайджанский народ незримо ощущал ее чуткое внимание и сопереживание. Азербайджанский народ может по праву гордиться своей первой леди. Этой женщиной с большой буквы, с огромным сердцем и щедрой душой.