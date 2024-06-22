Американский предприниматель Илон Маск стал отцом как минимум в 12-й раз. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, в начале 2024 года топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис родила бизнесмену их третьего общего ребенка. В 2021 году они также стали родителями близнецов.

«[Маск] стал отцом по меньшей мере 12 детей, в том числе <…> одного, о котором до сих пор не было известно публике», — говорится в материале.

Однако источники не стали раскрывать иные подробности о ребенке, включая его пол.

В материале отмечается, что у предпринимателя также есть трое общих детей с певицей Граймс (настоящее имя — Клэр Элис Буше). Маск встречался с артисткой до 2021 года.

Кроме того, первая жена бизнесмена Джастин Уилсон родила ему шестерых детей. Первенца Невады не стало в возрасте 10 недель из-за опасного синдрома. Впоследствии у Маска и Уилсон появились двойняшки и тройняшки. Предприниматель состоял в браке с первой женой в период с 2000 по 2008 год.

При этом авторы статьи подчеркнули, что бизнесмен открыто придерживается единомыслия с движением пронаталистов. Большинство сторонников пронатализма выступают против абортов и за повышение рождаемости, в частности в целях борьбы с депопуляцией. (gazeta.ru)