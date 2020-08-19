Он вдруг достал из широких штанин…

В свои уже немолодые годы штатный пропагандист большой северной страны Соловей Пометов, как ему казалось, привык ко всему. В эфирах его программ творилось порой такое, что не только Боккаччо с его «Декамероном» сочли бы за пуританина, но и Камасутра вполне могла бы претендовать на учебник для школьников младших классов. Все это должно было закалить Пометова. Но, реальность оказалась иной. И предстала она в своем самом неприкрытом виде в самом неподходящем для Соловья месте. Вел он, стало быть, себе передачу под названием «Контактный пол». Вешал слушателям лапшу на уши, выдавал желаемое за действительное, а также черное за белое.

Пометов давно поднаторел в этом деле, он преспокойно использовал один и тот же набор выражений, комментируя ситуацию в самых разных странах мира. На сей раз он жег глаголом, описывая ситуацию в соседнем с большой северной страной государстве. Там народ возмущался итогами выборов, считая, что их сфальсифицировали. Желали люди восстановления справедливости. Сами, своими силами. Но разве могла северная страна допустить, чтобы в соседнем государстве что-то важное происходило, а они бы туда свой нос не сунули? Не могло, ясен пень. И потому зачирикал Соловей.

Был, конечно, риск, что в один прекрасный день случится с Пометовым ровно то же самое, что произошло с героем бессмертного стиха Галича по имени Клим Петрович. Тот, как известно, стал жертвой ошибки пижона-порученца, который всунул ему текст от имени неизвестной матери и женщины, которая столько лет уже вдовая. В итоге, Клим Петрович, к своему изумлению, не только не удостоился нагоняя, но и получил аплодисменты, хотя видом своим никак не походил на героиню, от имени которой толкал речь.

Изумление было написано и на лице Соловья. Правда, по несколько иному поводу. Решил он вывести в эфир, так сказать, живого свидетеля описываемых событий. Чтобы не одному глотку рвать и чтобы придать процессу развешивания лапши на уши слушателей характер коллективного действа. В общем, на нужную Пометову роль был выбран молодой человек из соседнего государства, да еще и рабочий с завода, который бастовал. Соловей предоставил ему слово, попросив вкратце охарактеризовать происходящее на месте работы гостя программы.

Но, все пошло не так. Молодой человек, явно не до конца прочитавший стих Маяковского или же неправильно понявший смысл словосочетания «дубликат бесценного груза», достал из широких штанин самый, что ни есть половой член! Сделал он это с невозмутимым выражением лица, как-то буднично, словно подобный аргумент использует не раз. Соловей, нужно отдать ему должное показал себя специалистом и в этом вопросе, заявив, что у кого-то побольше будет. Чем, кстати, навел на мысль о том, что путь к признанию был у него, Пометова, весьма специфическим. Немало, получается, Соловей, всего и разного повидал на своем веку, пока получил статус главного пропагандиста.

Впрочем, он в большой северной стране не один такой был. Тамошним пропагандистам приходилось демонстрировать полнейшее отсутствие морали и нравственности. Конкуренция среди этой братии была жесткой. И в закулисной схватке с Пометовым участвовали почти семейная пара в лице Симоши Маргонян и ее гражданского супруга по имени Кисюля. Работали они посменно. Сначала Симоша пост в соцсети напишет, получив в ответ ушаты помоев, возникнет Кисюля и поддержит словом сожительницу. Летящие в их огород булыжники та пара не замечала. Стало быть, во всю ширь и высь встал вопрос — заметят ли они то, чем размахивал рабочий завода в передаче у Пометова? Для этого необходимо было пригласить работягу в эфир к Маргонян. А как вы думали? Ведь «ящик Пандоры» был уже открыт. Да и нужен же тот, кто способен вести беседу с пропагандистами из одной большой страны на понятном им языке, демонстрируя привычные им аргументы!