Идет уже 21-й день военной агрессии России против Украины. За это время уже разрушен миф о боеспособной российской армии, которая понесла большие потери и увязла в позиционной войне с Украиной. Российская экономика оказалась в жестких санкционных тисках из-за масштабного геополитического противостояния с Западом и непомерных имперских амбиций Кремля.

Свои военные неудачи в Украине Кремль с лихвой хочет компенсировать путем ужесточения воинственной риторики и усиления лживой пропаганды, пытаясь заручиться поддержкой общественного мнения россиян. Уже отошел от депрессии кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, которого лично коснулись западные санкции. Теперь этот апологет путинского режима изливается в прямом эфире желчью и озвучивает прямые угрозы в адрес европейских стран и НАТО.

Кремлевская пропаганда преуспела в создании эмоциональных образов, которые действуют на аудиторию намного сильнее, чем рациональные доводы. Эти образы призваны пробудить соответствующие эмоции, в первую очередь страха и ненависти. Создавая иллюзорный мир для российской глубинки, которая представляет из себя изолированное от окружающего мира общество, кремлевская пропаганда искажает факты и реальность, формируя поддержку для своих действий за рубежом и привязывая ко лжи миллионы россиян. На подсознательном уровне им закрепляется установка, что все проблемы России не решаемы до тех пор, пока Запад не будет побежден, так как он является источником всех бед страны. И на фоне военных неудач России эту установку вновь озвучил Соловьев.

Несмотря на то, что кремлевская пропаганда не смогла убедить массы россиян выступить в поддержку военной агрессии против Украины, ее манипуляции привели к тому, что многие россияне вынуждены молча страдать от последствий этого решения Кремля. На антивоенные акции в различных городах России вышли несколько тысяч людей, однако они едва ли способны повлиять на сложившуюся ситуацию.

Разрушение мифов, которые кремлевская пропаганда создавала на протяжении десятилетий, неблагодарное и очень трудное занятие. Большинство россиян не знают о чудовищных преступлениях Кремля в Украине, чтобы осознать масштаб трагедии, в которую вовлек их путинский режим. Трагедия, которая разворачивается прямо перед их глазами и может привести к вовлечению мира в войну на полное уничтожение, недоступна для их понимания. Они живут в иллюзорном мире, сотворенном кремлевской пропагандой.

Однако попытки пробудить гражданскую сознательность не прекращаются. И в их череде самым смелым является поступок редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой, ворвавшейся с антивоенным плакатом в прямой эфир новостей. Чуть позже в соцсетях появилось другое видео — его женщина записала до протеста в прямом эфире. В нем она называет преступлением то, что происходит в Украине, Россию — агрессором, и говорит, что ей стыдно за то, что она много лет занималась пропагандой на российском телевидении.

В отличие от Соловьева, удалившего свое видео с признанием, что Кремль не может завершить войну против Украины, потому как это приведет к гибели самой России, Овсянникова отдавала себе отчет в том, что ее поступок завершится для нее тюремным сроком. В этом и ее отличие от апологета путинского режима Соловьева. Он решил заменить и затмить Владимира Жириновского своей воинственной риторикой, несмотря на то, что уже признался, что Россия приближается к гибели.​