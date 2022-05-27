Моё знакомство с Чингизом Каджаром было сюрпризом одного из весенних дней далекого 2006 года. Прогуливаясь по старинным улочкам Ичери Шехера с коллегой журналистом Бахманом, работавшим тогда в Agence France-Presse, мы говорили об истории, великих личностях, и тут, узнав, что Бахман знаком с автором книги «Великие сыны Азербайджана древнего и средних веков», я попросила как-нибудь познакомить меня с автором этой уникальной книги. На что Бахман, просто сказав – «Сейчас», стал куда-то звонить по мобильному телефону. И как результат, через полчаса мы были дома у Чингиз муаллима, который нас встретил очень радушно.

Тогда, при встрече меня поразили его удивительно выдержанное, тонкое чувство юмора, пытливый ум, и что-то, благодаря чему вы понимаете, что перед вами человек, сходу вовлекающий в свое, неимоверно широкое жизненное пространство целый мир, заставляющий вас мыслить, жить и смотреть на жизнь совсем иначе, чем вы это делали прежде.

Чингиз муаллим родился 6 июня 1929 года в Баку, в семье радиоинженера Султан-Овейс Каджара, происходившего из древнего царского рода азербайджанской династии Каджаров. Его дедом был наследный принц Али Кули Мирза Каджар, сын Бахмана Мирзы Каджара, жившего в Шуше, там же скончавшегося 11 февраля 1884 года.

Его могила находится на кладбище культового комплекса Имам-заде в Барде, возле мечети Ибрагима. Рядом с ним, позже похоронили и его сына Али Кули Мирза Каджара.

Отец Чингиз муаллима — Овейс Каджар умер рано, в 1931 году, оставив после себя двух малолетних детей — Чингиза и Лию. И дети вместе со своей бабушкой Ситарой и мамой Тамарой прошли сквозь все необычайно сложные перипетии жизни того страшного времени.

Это были голодные, страшные годы, о которых Чингиз муаллим вспоминал с ужасом: опасности красного террора, война… Достаточно вспомнить, что в пролетарские времена одна лишь принадлежность к дворянству уже была смертельной угрозой, а тут такая фамилия. Но судьба предрешает многое, если не все…

Став выпускник Ленинградского политехнического института, Чингиз муаллим работал в Институте физики и математики АН Азербайджана, пройдя путь от старшего лаборанта до старшего научного сотрудника, затем заведовал лабораторией микроволновой спектроскопии, а также преподавал на факультете физики Азербайджанского государственного университета (Бакинского государственного университета).

В 1982 году был удостоен Государственной премии Азербайджана за комплекс работ по созданию научных основ разработки конструкций и технологии производства электронных приборов широкого применения. В 2014 году был отмечен премией имени Насреддина Туси, а также стал лауреатом премии им. Вавилова по научному приборостроению.

Посвятив свою жизнь физике, и добившись здесь весьма солидных успехов, он стал доктором физико-математических наук, профессором, академиком и действительным членом Национальной академии наук Азербайджана, лауреатом Государственной премии и заслуженным деятелем науки, кавалером ордена «Шохрат». Но, несмотря на успешную карьеру ученого, Чингиз муаллим не почивал на лаврах, а безустанно, каждый свой следующий день кропотливо шел вперед, осваивая новые цели. Помимо физики — начал писать книги на исторические темы, издавая их, и, единолично занимаясь дизайнерским оформлением, версткой, прекрасно владея нужными в издательском деле сложными, самыми прогрессивными компьютерными программами. Достаточно перечислить написанные им книги, чтобы понять насколько широк был диапазон его интересов: «Выдающиеся сыны древнего и средневекового Азербайджана», «Древняя Шуша», «Старый Баку», «Гянджа – сокровищница тайн», «Нахчыван. Жизнь после всемирного потопа начиналась в Нахчыване», «Тбилиси», «Каджары», «Мизандарлыг», «Искусство Азербайджана. Средние века», «Европа-Баку. Историческая справка», «С высоты птичьего полета» и другие. Кроме того, Чингиз муаллиму принадлежит авторство около 200 научных трудов, в том числе 30 опубликованных за рубежом.

В то же время, помимо науки, как истинный патриот своей страны он неустанно занимался просвещением. Долгое время был редактором журнала «Азербайджан -ИРС», где были опубликованы очень ценные культурологические статьи, в том числе и его. И сегодня эти красочные журналы хранятся дома на полках у многих азербайджанцев.

Чингиз Каджар все делал добротно, на совесть, на века. Но для него особенно дорога была книга «Нахчыван», которую он писал очень долго, 10 лет. В ней собраны уникальные факты о городище Гилан, имеющего пятитысячелетнюю историю, и расположенного выше горы Алинджа, в книге так же приводились уникальные фотографии средневекового городского зодчества, архивные факты, старые открытки с фото гробницы Ноя, куда еще 150 лет назад со всего мира стекались христианские паломники. Книга «Нахчыван» написана доступным, легким языком, причем с академической аргументацией, как западноевропейских, так и русских ученых. После прочтения как- то сразу осознаешь, откуда в нашей стране такое благоденствие мультикультурализма, ведь только в истории Нахчывана для каждого жителя Земли найдется что-то особенно его затрагивающее…

Удивительно, что книга долго не могла найти своего издателя из-за дороговизны, но, в конце концов, была выпущена Нахичеванской Академией Наук, достаточно скромным тиражом. Сегодня это раритет- книгу не найти в продаже ни в одном книжном магазине и не прочитать ни в одной библиотеке!

Чингиз муаллим был человеком бесконечно любившим свою Родину, в беседе он как -то затронул тему происхождения рода Каджаров, сказав, что по преданию тюркский род Каджар происходит из Монголии, и первые Каджары пришли в Азербайджан с войсками внука Чингизхана — Хулагу хана. Утвердившись в этом регионе, они стали Беглярбеками Карабаха и Гянджи. Последним правителем Гянджинского ханства был Джавад хан, героически погибший в1804 году при защите Гянджи от русских войск под предводительством Цицианова. После взятия Гянджи в России были выпущены наградные и памятные медали, посвященные этому событию и повторному взятию Гянджи в 1827 году: нагрудная серебряная медаль: «За взятие Гянджи 30 января 1804 года», «За храброе усердие при взятии Гянджи», «Сражение под Елисаветполем. 1826».

Не лишним будет вспомнить и тот факт, что благодаря Каджарам, а именно Ага-Мухаммед хану Каджару, произошло объединение Ирана в 18 веке. История рассказывает нам об этом следующее: Отец Ага Мухаммед хана некоторое время был придворным племянника Надир шаха. Но попав в опалу был вынужден бежать, и его шестилетний сын Ага Мухаммед по приказу шаха был оскоплен. Физическое увечье, служившее к тому же предметом насмешек окружающих (его за глаза называли «Ахтахан», то есть, хан Скопец) нанесло жестокую психологическую травму Ага Мухаммеду, видимо этим и объясняются многие черты его характера- злобного и безжалостного.

Убийство Надир шаха, в 1747 году породило невиданный хаос в государстве. Афганцы провозгласили независимость в Кандагаре, саму Персию раздирали распри престолонаследия, страна была на грани распада. Потомки Надиршаха удерживали Хорасан. Беспорядки прекратились лишь с восхождением на престол Карим-хана, принадлежавшего к иранскому кочевому племени Зенд.

После оскопления Ага Мухаммед жил в Туркменской степи у своего отца, ставшего правителем Мазандарана и Гиляна, и принимал участие в его походах против Зендов. Однако в 1760 году Мухаммед Хасан хан потерпел поражение и был обезглавлен Карим ханом Зендом, а в 1762 году молодой Ага Мухаммед с братьями был отправлен заложником к Карим хану в Шираз. Карим хан обращался с ним хорошо и даже женился на одной из его родственниц. После смерти Карим хана, в 1779 году Ага Мухаммед бежит из Шираза, становится главой Каджаров, подчинив себе Мазандаран и Гилян, и выступив против Зендов.

В 1785 г. он берет столицу Зендов Исфахан, причем, по словам современника, подвергает его такому разгрому, что «никогда прежде, даже при нашествии афганцев, город не испытывал таких ужасов. Войска в варварстве и жестокостях доходили до крайности». В том же году он занимает Кум и Тегеран, который делает своей столицей. Весной 1791 года он разрушил другую столицу Зендов – Шираз. При этом прах Керим хана был выкопан из могилы и помещен под порогом тегеранского дворца, чтобы правитель, ступая на это место, вспоминал поверженного противника. В 1794 году после пяти месячной осады Ага Мухаммед штурмом берет последний оплот Зендов — Керман. На три месяца город был отдан воинам, большинство горожан перебито, 20 тысяч мужчин ослеплено, 8 тысяч женщин отдано на потеху воинам, оставшиеся обращены в рабство. Из 600 отрубленных голов пленных была сложена пирамида. Последний зендский правитель Лутф-Али хан был ослеплен, затем четвертован.

В 1795 году Ага Мухаммед выступает на Хорасан, где правил слепой и престарелый сын Надир шаха – Шахрух. Шахрух сдался без боя, однако это не спасло его. Чтобы выведать, где тот спрятал сокровища отца, Ага Мухаммед велел пытать его расплавленным свинцом. Шахрух умер от пыток. В том же году Ага Мухаммед выступает на Грузию, выставив предлогом ее союз с Россией, разбивает армию царя Ираклия второго в Крцанисской битве затем без боя вступает в грузинскую столицу и подвергает ее полному разгрому: большинство населения было перебито, около 22 тыс. человек, главным образом женщин и детей угнано в рабство, лучшие здания города разрушены. Весной 1796 года Ага Мухаммед на торжественной церемонии в Муганской степи провозглашается шахом Ирана, а город Тегеран становится столицей Ирана. На следующий год он выступает против русских и наносит поражение отряду Валериана Зубова.

Затем, вновь собирается напасть на Грузию, но смерть настигает его недалеко от Шуши, его убивают в шатре собственные слуги.

Экскурс в историю мы сделали намеренно, чтобы ознакомить вас со значимостью для нашей истории фамилии Каджар, которую носил и Чингиз муаллим. Всю свою жизнь он бережно собирал исторические документы, рукописи, картины, изделия изобразительного и прикладного искусства, имевшие отношение к Каджарам.

В своем доме, на последнем этаже он создал музей Каджаров, где собрал уникальные ковры из дворца Каджаров, оружие, чеканные блюда, оригиналы Каджаровской живописи, фотографии, документы, архивы. Чингиз бей очень хотел, чтобы этот музей из частного стал государственным, дабы больше людей смогло соприкоснуться с наследием его рода, чтобы наши потомки не просто знали, но и имели возможность наглядно убедиться в существовании тюркской династии Каджар, которую до сих пор европейские востоковеды, почему-то считают персидской династией.

Чингиз Каджар покинул наш бренный мир в 2021 году, 12 июня.

Память о нем сохранят его научные труды, бесценные книги, многочисленные друзья, коллеги по работе, близкие. Когда уходят такие люди, понимаешь, что ушел человек — махина, один из последних представителей эпохи, такой богатой на события, ставших уже историей, живую суть которой мы вряд ли уже поймем, но скрепами ее являются именно такие люди, как Чингиз Каджар.

Мелек Велизаде, Специально для «Зеркало»